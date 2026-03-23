Nouvelles fournies parGouvernement du Canada
23 mars, 2026, 16:41 ET
23 mars, 2026, 16:41 ET
PITT MEADOWS, BC, le 23 mars 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.
Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Il aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.
Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.
Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et la Province de la Colombie-Britannique ont annoncé un financement combiné de 18,2 millions de dollars pour la construction de 40 logements abordables et avec services de soutien dans la Première Nation Katzie. L'ensemble résidentiel, situé au 19676/19679/19696 Salish Road, à Pitt Meadows, comprend 3 immeubles. Il compte 10 logements pour jeunes, 16 logements avec services de soutien et 14 logements abordables indépendants. Il offre aussi du personnel et des services en tout temps.
Les commodités comprennent des salons communs, une cuisine commerciale, des salles polyvalentes et un espace de rassemblement pour les aînés. En partenariat avec Fraser Health et le ministère du Développement de la famille et de l'enfance, des services communautaires et en santé mentale seront aussi offerts sur place.
Les résidents ont été sélectionnés par la Katzie First Nation Affordable Housing Development Society, en partenariat avec BC Housing et le ministère du Développement de la famille et de l'enfance. La priorité a été accordée aux Autochtones aux prises avec de multiples obstacles et aux jeunes qui ne sont plus pris en charge par le système.
La construction s'est achevée en décembre 2025. Depuis, les logements sont loués par des membres de la Première Nation Katzie.
Cet ensemble résidentiel est le résultat d'un partenariat entre le gouvernement fédéral, par l'intermédiaire de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), la Province de la Colombie-Britannique, par l'intermédiaire de BC Housing, Katzie First Nation Affordable Housing Development Society, Fraser Health, et le ministère du Développement de la famille et de l'enfance.
Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.
Citations :
« Ce projet vise à créer des logements sûrs et culturellement adaptés pour les Autochtones à chaque étape de leur vie. En travaillant avec nos partenaires, nous contribuons à ce que les gens aient la stabilité, la dignité et les liens dont ils ont besoin pour s'épanouir. C'est un pas important vers des collectivités plus fortes et plus saines et une réconciliation durable. » Zoe Royer, députée fédérale de Port Moody-Coquitlam au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique
Faits en bref :
Renseignements supplémentaires :
SOURCE Gouvernement du Canada
Personnes-ressources: Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Ministère du Logement et des Affaires municipales, Relations avec les médias, [email protected]; BC Housing, Relations avec les médias, [email protected]
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