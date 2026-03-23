PITT MEADOWS, BC, le 23 mars 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Il aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et la Province de la Colombie-Britannique ont annoncé un financement combiné de 18,2 millions de dollars pour la construction de 40 logements abordables et avec services de soutien dans la Première Nation Katzie. L'ensemble résidentiel, situé au 19676/19679/19696 Salish Road, à Pitt Meadows, comprend 3 immeubles. Il compte 10 logements pour jeunes, 16 logements avec services de soutien et 14 logements abordables indépendants. Il offre aussi du personnel et des services en tout temps.

Les commodités comprennent des salons communs, une cuisine commerciale, des salles polyvalentes et un espace de rassemblement pour les aînés. En partenariat avec Fraser Health et le ministère du Développement de la famille et de l'enfance, des services communautaires et en santé mentale seront aussi offerts sur place.

Les résidents ont été sélectionnés par la Katzie First Nation Affordable Housing Development Society, en partenariat avec BC Housing et le ministère du Développement de la famille et de l'enfance. La priorité a été accordée aux Autochtones aux prises avec de multiples obstacles et aux jeunes qui ne sont plus pris en charge par le système.

La construction s'est achevée en décembre 2025. Depuis, les logements sont loués par des membres de la Première Nation Katzie.

Cet ensemble résidentiel est le résultat d'un partenariat entre le gouvernement fédéral, par l'intermédiaire de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), la Province de la Colombie-Britannique, par l'intermédiaire de BC Housing, Katzie First Nation Affordable Housing Development Society, Fraser Health, et le ministère du Développement de la famille et de l'enfance.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Ce projet vise à créer des logements sûrs et culturellement adaptés pour les Autochtones à chaque étape de leur vie. En travaillant avec nos partenaires, nous contribuons à ce que les gens aient la stabilité, la dignité et les liens dont ils ont besoin pour s'épanouir. C'est un pas important vers des collectivités plus fortes et plus saines et une réconciliation durable. » Zoe Royer, députée fédérale de Port Moody-Coquitlam au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En décembre 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 76,13 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 195 800 logements et la réparation de plus de 359 400 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Cet ensemble résidentiel fait partie d'un investissement de 19 milliards de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique dans le logement. Depuis 2017, la Province compte plus de 95 000 logements déjà achevés ou en cours de construction, dont 5 291 dans la Première Nation Katzie et les communautés avoisinantes de Pitt Meadows, de Maple Ridge, de Surrey, de Langley et de Delta.

Le financement fourni pour l'ensemble situé au 380, rue Young est le suivant : 4,8 millions de dollars en financement conjoint dans le cadre de l'entente bilatérale entre le Canada et la Colombie-Britannique 13,4 millions de dollars de BC Housing, dont : 10,7 millions de dollars dans le cadre du Indigenous Housing Fund 2,7 millions de dollars sous forme de subvention pour réduire les pressions sur les coûts afin de soutenir l'abordabilité continue 1,3 million de dollars en financement d'exploitation annuel



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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Suivez la SCHL sur X, LinkedIn, Facebook, Instagram YouTube. Pour savoir comment la Colombie-Britannique travaille à offrir plus de logements aux gens, consultez le site : https://gov.bc.ca/homesforpeople.

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements annoncés et financés en Colombie-Britannique est disponible en ligne à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC (en anglais seulement).

Pour en savoir plus sur ce que fait BC Housing pour aider à bâtir des collectivités fortes et inclusives, visitez

SOURCE Gouvernement du Canada

Personnes-ressources: Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Ministère du Logement et des Affaires municipales, Relations avec les médias, [email protected]; BC Housing, Relations avec les médias, [email protected]