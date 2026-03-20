THOMPSON, MB, le 20 mars 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Il aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de 9 millions de dollars pour construire, réparer et renouveler 86 logements et places d'hébergement dans le nord du Manitoba.

À Thompson, 67 logements sont en train d'être réparés et renouvelés en collaboration avec le Conseil tribal de Keewatin. Ils sont offerts aux familles monoparentales moyennant un faible loyer.

De plus, le financement soutient une maison d'hébergement de 14 places pour femmes de la bande indienne de Cross Lake ainsi que 5 logements de transition de la Nation crie de Fisher River.

L'annonce a été faite par l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, au nom de l'honorable Gregor Roberston, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par le grand chef Walter Wastesicoot du Grand Conseil des Nations SKY.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Le gouvernement du Canada investit dans le logement abordable ici, à Thompson, dans le nord du Manitoba et partout au Canada pour aider à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Avec nos partenaires, nous donnons un coup de main aux Autochtones. Du coup, nous contribuons au bien-être économique et social de l'ensemble de nos communautés. » - L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Dans le cadre du Programme pour la prévention de la violence familiale, notre gouvernement prend des mesures concrètes pour soutenir les maisons d'hébergement et les logements de transition dirigés par des Autochtones. Ces lieux offrent des espaces sûrs et adaptés à la culture aux femmes, aux enfants et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones fuyant une situation de violence familiale. Ces investissements ne visent pas seulement à assurer une protection immédiate, mais aussi à soutenir la guérison, à rétablir la dignité et à créer de véritables parcours vers la stabilité et la sécurité à long terme. En travaillant en partenariat avec les communautés autochtones, nous veillons à ce que les personnes les plus à risque aient accès au soutien dont elles ont besoin, au moment et à l'endroit où elles en ont le plus besoin. » - L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones Canada

« Pour les Nations SKY, le logement n'est plus un problème communautaire isolé. Dans nos 11 Premières Nations, nous sommes confrontés au surpeuplement, aux dommages causés par les feux de forêt, au déplacement des jeunes, aux longues listes d'attente et à l'augmentation du mouvement vers les centres urbains. Il ne s'agit pas seulement d'une pénurie de logements. C'est un problème de stabilité. C'est un défi économique. C'est un enjeu de souveraineté. Notre responsabilité est de façonner un héritage en matière de logement qui nous survivra et qui offrira aux générations futures un système sur lequel nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants pourront compter. » - Walter Wastesicoot, grand chef du Grand Conseil des Nations SKY

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En décembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 14,44 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 56 900 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. L'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones (IMHLTA), de 724,1 millions de dollars, a été lancée en novembre 2021 pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition supplémentaires pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones fuyant la violence fondée sur le sexe, y compris en milieu urbain et dans le Nord. L'initiative conjointe entre la SCHL et Services aux Autochtones Canada (SAC) est maintenant terminée.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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Annexe : Projets annoncés aujourd'hui dans le cadre du Fonds pour le logement abordable et de l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones.

Nom du project Programme Financement Logements/lits Construction

ou

réparation UI560 - Keewatin

Housing Association FLA 2 652 621 $ 67 réparation Maison d'hébergement

pour femmes de Cross Lake IMHLTA 3 480 000 $ 14 Construction Ka Pa Pak - maison

d'hébergement de

transition de Fisher River IMHLTA 3 468 025 $ 5 Construction Total

9 600 646 $ 86



La maison d'hébergement pour femmes de Cross Lake et la maison d'hébergement de transition de Fisher River ont aussi reçu du financement d'exploitation continu de Services aux Autochtones Canada (SAC) dans le cadre du Programme pour la prévention de la violence familiale.

SOURCE Gouvernement du Canada

Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]