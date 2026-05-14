WATERLOO, ON, le 14 mai 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 52 millions de dollars fourni à Killam Apartment REIT pour aider à construire 128 logements locatifs sûrs à Waterloo. Situé au 150, Wissler Road, l'immeuble résidentiel Brightwood compte six étages est dispose d'un espace commercial au rez-de-chaussée. L'immeuble comprend une salle commune, une terrasse extérieure aménagée, une salle d'entraînement ainsi que 36 espaces de stationnement intérieurs et 127 espaces de stationnement extérieurs. Il est situé à proximité de grands pôles d'emploi, du Manulife Sportsplex et du centre commercial Conestoga Mall, offrant un accès facile aux services et aux commodités.

L'annonce a été faite par l'honorable Bardish Chagger, députée fédérale de Waterloo, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Julie Wright, conseillère municipale du quartier 7 de la Ville de Waterloo.

Le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) récompense les administrations locales qui apportent des changements qui réduisent les formalités administratives et qui accélèrent la construction d'un plus grand nombre de logements. Il encourage les solutions locales qui créent davantage d'options de logement en stimulant l'innovation, en éliminant les obstacles et en encourageant les mises à jour des systèmes d'urbanisme.

La Ville de Waterloo a proposé un plan d'action ambitieux en matière de logement qui prévoit la simplification des processus municipaux pour accélérer la délivrance des permis, le soutien de la densification à proximité des transports en commun et le changement de zonage de certains secteurs d'emploi pour y inclure des utilisations résidentielles. Waterloo a récemment reçu son troisième versement de près de 6 millions de dollars au titre du FACL, ce qui reflète la mise en œuvre réussie de son plan.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à stimuler l'offre de logements pour réduire les coûts. Cet ensemble résidentiel permettra de créer plus de logements locatifs pour les personnes qui vivent et travaillent à Waterloo. Il s'agit d'un bon exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons en partenariat avec le secteur privé. C'est un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Nous sommes déterminés à travailler avec nos partenaires pour relever le défi de construire plus de logements dans notre collectivité. Grâce au Programme de prêts pour la construction d'appartements, nous prenons des mesures pour accroître l'offre de logements locatifs neufs en investissant plus de 52 millions de dollars dans la construction de 128 logements à Waterloo. Ce n'est pas seulement de la construction. Nous créons de réelles occasions pour les personnes et les familles de s'épanouir, de grandir et de bâtir leur avenir avec stabilité et dignité. » - L'honorable Bardish Chagger, députée fédérale de Waterloo

« La création d'un marché de l'habitation diversifié et stable est une grande priorité à Waterloo. Des projets comme l'ensemble résidentiel Brightwood montrent que la densité stratégique et bien réfléchie peut renforcer le dynamisme d'une communauté et offrir des options de logement à proximité des emplois, du transport en commun, des parcs et des commodités. Les logements locatifs sont importants pour établir un marché de l'habitation sain et inclusif. Cet investissement aide à s'assurer qu'un plus grand nombre de personnes peuvent avoir de la stabilité ici même, dans notre communauté. Waterloo est un bon endroit où vivre, et nous sommes heureux que le gouvernement fédéral investisse dans notre communauté. » - Julie Wright, conseillère municipale du quartier 7

« Killam est fière d'inaugurer l'ensemble résidentiel Brightwood et d'accueillir les résidents de cette nouvelle communauté de Waterloo. Les ensembles résidentiels comme celui-ci jouent un rôle important pour augmenter l'offre de logements destinés à la location et favoriser l'accès à des logements de qualité pour un plus grand nombre de personnes au Canada. Nous nous réjouissons du partenariat établi avec le gouvernement du Canada et la SCHL pour concrétiser ce projet. » - Philip Fraser, président et premier dirigeant, Killam Apartment REIT

Faits en bref :

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes de la classe moyenne au Canada. Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En décembre 2025, la SCHL avait engagé 29,45 milliards de dollars en prêts par l'entremise du PPCA pour soutenir la création de plus de 74 600 logements locatifs. Le PPCA fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la Stratégie nationale sur le logement qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu.

est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel situé au 150, Wissler Road est le suivant : 52 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du PPCA



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources: Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected] | Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]