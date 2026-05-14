/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À WATERLOO/ English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
14 mai, 2026, 06:00 ET
WATERLOO, ON, le 13 mai 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Bardish Chagger, députée de Waterloo, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Julie Wright, conseillère municipale du 7e arrondissement, pour une annonce en matière de logement.
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Date :
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14 mai, 2026
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Heure :
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11 :00 (HE)
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Lieu :
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150 Wissler Road, Waterloo, Ontario,
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N2K 3C6
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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