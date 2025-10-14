YELLOWKNIFE, NT, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin d'augmenter l'inventaire de logements et de réduire les coûts. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en investissant des sommes sans précédent pour accroître la construction de logements au Canada. Dans cette optique, le gouvernement fédéral a lancé Maisons Canada un nouvel organisme fédéral chargé de bâtir des logements abordables à grande échelle, notamment des logements supervisés et de transition, des logements communautaires et très abordables ainsi que des logements abordables pour la classe moyenne du pays.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, la collaboration ciblée sera essentielle. Il faudra travailler avec les secteurs privé et sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalée depuis des générations. Ces investissements permettent aussi d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ont annoncé un financement combiné de plus de 5.5 millions de dollars pour aider à réparer 150 logements sociaux dans des communautés à travers les Territoires du Nord-Ouest. Ce financement aidera à prolonger la durée de vie des logements sociaux existants en veillant à ce qu'ils demeurent sécuritaires, fonctionnels et habitables pour les résidents.

L'annonce a été faite par l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones et députée fédérale des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par l'honorable Lucy Kuptana, ministre responsable d'Habitation Territoires du Nord-Ouest et ministre responsable de la Condition féminine et de la Dre Erin Kelly, présidente et chef de la direction d'Habitation Territoires du Nord-Ouest.

Le budget de 2025, qui sera déposé le mois prochain, propose de poursuivre sur cette lancée en présentant d'autres mesures pour abaisser les coûts pour les constructeurs, mobiliser les capitaux privés et doubler le rythme de la construction résidentielle au Canada. Le budget 2025 prévoit une réduction des dépenses liées au fonctionnement du gouvernement et une diminution du gaspillage. Nous pourrons ainsi investir davantage pour stimuler notre économie, construire plus de logements et rendre la vie plus abordable pour la population.

Citations :

« Nous devons construire davantage, construire mieux et construire avec audace. Grâce aux investissements dans le logement abordable, notre gouvernement soutient les personnes qui en ont le plus besoin, ici à Yellowknife et partout au pays. Nous sommes déterminés à renforcer nos communautés par des initiatives comme celle-ci. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Tout le monde au Canada a le droit d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi le gouvernement collabore avec les gouvernements territoriaux afin d'offrir des logements de qualité dans les régions qui en ont le plus besoin. Ces réparations permettront d'offrir davantage de logements sûrs et abordables aux résidents de secteurs clés des Territoires du Nord-Ouest. C'est aussi un pas de plus dans l'édification d'une économie qui profite à tout le monde » - L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones et députée fédérale des Territoires du Nord-Ouest

« Cet investissement conjoint jouera un rôle important dans l'amélioration de nos logements sociaux et veillera à ce que les logements demeurent sûrs et habitables pour les résidents du Nord. En travaillant en partenariat, nous sommes en mesure d'effectuer des réparations grandement nécessaires qui amélioreront la qualité de vie des familles et des personnes aux Territoires du Nord-Ouest. » - L'honorable Lucy Kuptana, ministre responsable d'Habitation Territoires du Nord-Ouest

« Habitation Territoires du Nord-Ouest est déterminé à préserver des logements sûrs et bien adaptés aux locataires et aux défis uniques du Nord. Ce financement nous permet d'aller de l'avant avec des réparations majeures dans les collectivités où les besoins sont les plus criants. » - Erin Kelly, présidente et chef de la direction d'Habitation Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref :

En juin 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 69,62 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 170 700 logements et la réparation de plus de 322 300 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Ce programme de 16,1 milliards de dollars accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En juin 2025, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 12,91 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 50 300 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Une enveloppe de 50 millions de dollars provenant du Fonds national de co-investissement pour le logement (aujourd'hui le FLA) a été consacrée au soutien des organisations dirigées par des Noirs pour la construction de logements, ainsi qu'à la création de logements plus abordables pour les ménages noirs locataires. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « nouvelles constructions » du Fonds pour le logement abordable, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du Fonds pour le logement abordable sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars provenant des exercices futurs.

offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Ce programme de 16,1 milliards de dollars accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le financement pour cet ensemble résidentiel est le suivant : 2 250 000 $ par l'entremise du Fonds pour le logement abordable de la Stratégie nationale sur le logement 3 375 000 $ en contribution financière d'Habitation Territoires du Nord-Ouest



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à accroître l'abordabilité du logement. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources: Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected] | Relations avec les médias: Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]