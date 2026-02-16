LONGUEUIL, QC, le 16 févr. 2026 /CNW/ - Les gouvernements du Québec et du Canada, de concert avec l'organisme Mission Unitaînés, la Ville de Longueuil et l'organisme RÉSIDES-H, ont inauguré aujourd'hui un immeuble de 100 logements abordables pour aînés autonomes. Le nouveau milieu de vie affiche presque complet et les résidents y emménagent depuis quelques jours.

Situé au 900, allée Thérèse-Dallaire-Laplante, l'immeuble est l'un des fruits de la première phase du projet de Mission Unitaînés. Il s'agissait alors d'ajouter, en 2 ans, 1 100 logements abordables au parc immobilier québécois par la construction de 11 résidences de 100 logements dans 11 villes différentes. Une deuxième phase, annoncée en août 2025, a porté le nombre total de nouveaux logements à construire dans un intervalle de 2 ans à 1 700, et ce, dans 17 villes.

Les investissements gouvernementaux relatifs au partenariat avec Mission Unitaînés représentent une somme globale de 370,1 M$. Ils découlent de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024. La Ville de Longueuil a, pour sa part, cédé le terrain, offert certains congés de taxes et assumé les coûts de raccordement. Un don philanthropique de 500 000 $ de M. Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés, a complété le montage financier.

L'inauguration a eu lieu en présence de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, de M. Natilien Joseph, député de Longueuil-Saint-Hubert, de Mme Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, de M. Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés, de Mme Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés, et de Mme Isabelle Deslandes, présidente du conseil d'administration de RÉSIDES-H. Le président et chef de la direction de Québecor, M. Pierre Karl Péladeau, était également présent pour annoncer une contribution financière en soutien à l'organisme Mission Unitaînés.

Citations :

« Notre gouvernement s'engage à aider les collectivités à élaborer des solutions locales aux défis en matière de logement. L'annonce d'aujourd'hui illustre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements collaborent. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Notre gouvernement livre des logements sociaux et abordables plus que jamais, et ce, dans toutes les régions du Québec. L'entente avec Mission Unitaînés est une formule qui donne des résultats concrets. Ce sont de nouveaux milieux de vie de qualité, où il fait bon vivre, livrés en tout respect du budget et des échéanciers. L'inauguration du bâtiment de Longueuil en est la preuve… une de plus! Bravo à tous les partenaires! »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Je suis fier que notre gouvernement ait participé à ce projet. L'immeuble résidentiel inauguré aujourd'hui fera une réelle différence pour les aînés de Longueuil. Chaque projet comme celui-ci nous rapproche du pays que nous voulons bâtir - un pays où tout le monde a accès à un chez-soi sûr et abordable. »

Natilien Joseph, député de Longueuil-Saint-Hubert

« À titre de ville partenaire, nous sommes très heureux d'avoir contribué à la réalisation de ce projet qui bonifie de manière importante l'offre de logements à but non lucratif à Longueuil, conformément aux objectifs de notre Stratégie d'habitation. Aucun effort n'a été ménagé pour permettre à notre ville d'être sélectionnée dans le cadre de ce programme : les processus ont été accélérés et tout a été mis en œuvre pour nous permettre de franchir les premières étapes rapidement. L'inauguration d'aujourd'hui constitue un jalon important vers notre objectif d'offrir à la population longueuilloise une gamme diversifiée d'options afin que toutes et tous puissent se loger adéquatement. »

Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

« En tant qu'OBNL propriétaire de ce projet, nous sommes profondément fiers de voir Mission Unitaînés Longueuil se concrétiser. Cet immeuble reflète la vision qui a guidé la création de RÉSIDES-H : développer des logements de qualité, hors marché, au service de notre communauté. Cette inauguration marque une étape déterminante et confirme notre engagement à bâtir, avec et pour les citoyennes et citoyens, un territoire plus inclusif et solidaire. »

Isabelle Deslandes, présidente du conseil d'administration de RÉSIDES-H

« C'est avec beaucoup de fierté que nous concrétisons aujourd'hui, par cette inauguration, la mission que nous nous étions donnée il y a moins de deux ans d'offrir des logements de qualité, sécuritaires et accessibles financièrement aux personnes aînées les moins nanties de notre société. Nous sommes très fiers de réaliser cette vision et de savoir que des aînés ont commencé à emménager dans cette bâtisse que nous avons construite, ensemble. Ce fut un partenariat efficace entre la Ville, les gouvernements, notre équipe, pour réaliser ce projet dans des délais et des coûts records. »

Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés

« Vidéotron reconnaît l'importance cruciale de maintenir les liens sociaux et familiaux des aînés, particulièrement dans un contexte où l'isolement représente un défi sociétal majeur. C'est pourquoi nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec Mission Unitaînés et de porter notre contribution totale à un million de dollars, afin d'améliorer concrètement le quotidien des personnes âgées. Nous croyons qu'en plus d'avoir accès à un logement abordable, il est essentiel que ces résidents puissent rester connectés à leurs proches et à leur communauté. »

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor

Faits saillants :

Visite virtuelle de l'un des bâtiments de Mission Unitaînés, conçus par Yelle Maillé et associés architectes.





Le milieu de vie inauguré à Longueuil comprend 100 logements adaptables pour des personnes à mobilité réduite. Équipé de deux ascenseurs, de gicleurs, d'une génératrice en cas de panne de courant et d'une aire de stationnement pour triporteurs, le bâtiment inclut également une salle commune multifonctionnelle climatisée, une terrasse extérieure et un aménagement paysager, favorisant la socialisation des résidentes et résidents.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Relations auprès des médias, Mission Unitaînés, [email protected], 514 843-1905