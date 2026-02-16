AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À ST. JOHN'S English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
16 févr, 2026, 11:34 ET
ST. JOHN'S, NL, le 16 févr. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à Tom Osborne, député de Cape Spear, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, à l'honorable Joedy Wall, ministre du soutien social et du bien-être, du logement, et de la réduction de la pauvreté, et à Danny Breen, maire de St. John's pour une annonce en matière de logement.
|
Date :
|
17 février 2026
|
Heure :
|
15 h (HTN)
|
Lieu :
|
24, Road De Luxe,
St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador, A1E 5Z3
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
