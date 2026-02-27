Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
27 févr, 2026, 12:10 ET
27 févr, 2026, 12:10 ET
EDMONTON, AB, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.
Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, sera au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permettra la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.
Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont faits dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.
Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 34 millions de dollars pour aider à construire 130 logements locatifs sûrs à Edmonton. Appelé Tweddle Place et situé au 2021, Millbourne Road West NW à Edmonton, cet ensemble résidentiel comprendra deux immeubles de quatre étages et un espace commercial pour accueillir des garderies. Il sera conçu pour favoriser un milieu de vie inclusif et accessible. La majorité des 130 logements (79 %) seront des unités de deux chambres. Le reste sera composé de logements d'une chambre. Tous les logements du rez-de-chaussée sont conçus pour être accessibles au niveau du sol, ce qui favorise la visibilité et assure un niveau d'accès élevé pour tout le monde, peu importe les défis liés à la mobilité.
L'annonce a été faite par l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique.
Citations :
« Chaque personne qui vit à Edmonton mérite un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi notre gouvernement investit dans des projets comme Tweddle Place, afin d'augmenter l'offre de logements, d'accélérer la construction et de fournir des logements locatifs de grande qualité qui sont abordables pour les familles. En travaillant en partenariat avec les constructeurs locaux et les dirigeants de la collectivité, nous aidons davantage de personnes à trouver de la stabilité, tout en renforçant les quartiers d'Edmonton et en soutenant la croissance continue de notre ville. » - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies
« Tweddle Place est un excellent exemple de ce qui peut être accompli en partenariat avec le gouvernement fédéral lorsqu'on travaille ensemble pour combler l'écart dans l'offre de logements. Grâce à ce financement offert dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements administré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement, nous sommes en mesure d'accélérer la construction et d'offrir 130 logements locatifs de grande qualité, accessibles et écoénergétiques pour les familles d'Edmonton. Ces logements seront situés sur des terrains intercalaires, dans un quartier bien établi qui n'a pas vu d'aménagement de logements collectifs résidentiels depuis de nombreuses années. L'ajout du volet commercial à l'ensemble permettra aussi l'offre de commodités, comme des garderies. Les logements destinés à la location sont essentiels à l'abordabilité à long terme. Nous sommes fiers de nous associer au gouvernement du Canada pour offrir plus d'options de logements abordables à notre ville et à notre collectivité. » - Raj Dhunna, chef de l'exploitation, Regency Developments
Faits en bref :
Renseignements supplémentaires :
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
Autres communiqués de la compagnie
Partager cet article