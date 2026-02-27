EDMONTON, AB, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, sera au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permettra la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont faits dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 34 millions de dollars pour aider à construire 130 logements locatifs sûrs à Edmonton. Appelé Tweddle Place et situé au 2021, Millbourne Road West NW à Edmonton, cet ensemble résidentiel comprendra deux immeubles de quatre étages et un espace commercial pour accueillir des garderies. Il sera conçu pour favoriser un milieu de vie inclusif et accessible. La majorité des 130 logements (79 %) seront des unités de deux chambres. Le reste sera composé de logements d'une chambre. Tous les logements du rez-de-chaussée sont conçus pour être accessibles au niveau du sol, ce qui favorise la visibilité et assure un niveau d'accès élevé pour tout le monde, peu importe les défis liés à la mobilité.

L'annonce a été faite par l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique.

Citations :

« Chaque personne qui vit à Edmonton mérite un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi notre gouvernement investit dans des projets comme Tweddle Place, afin d'augmenter l'offre de logements, d'accélérer la construction et de fournir des logements locatifs de grande qualité qui sont abordables pour les familles. En travaillant en partenariat avec les constructeurs locaux et les dirigeants de la collectivité, nous aidons davantage de personnes à trouver de la stabilité, tout en renforçant les quartiers d'Edmonton et en soutenant la croissance continue de notre ville. » - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Tweddle Place est un excellent exemple de ce qui peut être accompli en partenariat avec le gouvernement fédéral lorsqu'on travaille ensemble pour combler l'écart dans l'offre de logements. Grâce à ce financement offert dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements administré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement, nous sommes en mesure d'accélérer la construction et d'offrir 130 logements locatifs de grande qualité, accessibles et écoénergétiques pour les familles d'Edmonton. Ces logements seront situés sur des terrains intercalaires, dans un quartier bien établi qui n'a pas vu d'aménagement de logements collectifs résidentiels depuis de nombreuses années. L'ajout du volet commercial à l'ensemble permettra aussi l'offre de commodités, comme des garderies. Les logements destinés à la location sont essentiels à l'abordabilité à long terme. Nous sommes fiers de nous associer au gouvernement du Canada pour offrir plus d'options de logements abordables à notre ville et à notre collectivité. » - Raj Dhunna, chef de l'exploitation, Regency Developments

Faits en bref :

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes de la classe moyenne au Canada. Le PPCA a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour qu'un nombre accru de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En septembre 2025, la SCHL avait engagé 28,15 milliards de dollars en prêts par l'intermédiaire du PPCA pour soutenir la création de plus de 71 400 logements locatifs. Le PPCA fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement conçus pour aider à répondre aux besoins dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la Stratégie nationale sur le logement qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu.

est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le financement fourni pour Tweddle Place est le suivant : 34 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'intermédiaire du PPCA; 2,9 millions de dollars de 1896020 Alberta Ltd.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]