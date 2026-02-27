/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À EDMONTON/ English

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

27 févr, 2026, 09:00 ET

EDMONTON, AB, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, pour l'annonce.

Date :

Le 27 février 2026


Heure :

10 h 00 (HR)


Lieu :

2021 Millbourne Road West NW

Edmonton (Alberta)

T6K 2N5



Il s'agit d'un événement extérieur.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]

