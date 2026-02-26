AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE EN MATIÈRE DE LOGEMENT À BURNABY English
26 févr, 2026, 16:00 ET
VANCOUVER, BC, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, ainsi qu'à Wendy Lisogar-Cocchia, lieutenante-gouverneure de la Colombie-Britannique, David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique. Ken Sim, maire de Vancouver, et Carol Lee, présidente de la Vancouver Chinatown Foundation, pour l'annonce.
Date :
Le 27 fevrier 2026
Heure :
10 h 15 HP
Lieu :
54, rue Hastings Ouest (4e étage)
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias : Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
