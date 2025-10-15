TROIS-RIVIÈRES, QC, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin d'augmenter l'inventaire de logements et de réduire les coûts. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en investissant des sommes sans précédent pour accroître la construction de logements au Canada. Dans cette optique, le gouvernement fédéral a lancé Maisons Canada un nouvel organisme fédéral chargé de bâtir des logements abordables à grande échelle, notamment des logements supervisés et de transition, des logements communautaires et très abordables ainsi que des logements abordables pour la classe moyenne du pays.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, la collaboration ciblée sera essentielle. Il faudra travailler avec les secteurs privé et sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalée depuis des générations. Ces investissements permettent aussi d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables.

Le gouvernement fédéral a annoncé aujourd'hui un financement de plus de 11 millions de dollars par l'entremise du Fonds pour le logement abordable (FLA) pour aider à construire neuf logements locatifs sûrs et abordables, ainsi que neuf chambres pour de l'hébergement temporaire avec service de soutien, à Trois-Rivières. L'annonce a été faite par Caroline Desrochers, députée de Trois-Rivières et secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, dans les locaux de MEI Assainissement. Par la même occasion, elle en a profité pour souligner une contribution remboursable de 800 000 dollars accordée à l'entreprise, comme l'a annoncé hier l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC).

Le projet de logement offre aux femmes un environnement de vie sûr et stable, où elles peuvent reconstruire leur vie avec dignité. En plus de logements sécuritaires et abordables, les résidentes bénéficient d'une équipe d'intervention dédiée, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour leur offrir un soutien personnalisé ou ponctuel, ainsi que d'ateliers conçus pour les accompagner à chaque étape de leur parcours vers une plus grande autonomie.

Le financement accordé à MEI Assainissement dans le cadre du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC permettra à l'entreprise d'acquérir de l'équipement visant à accroître sa capacité de production et à améliorer sa productivité.

Le Budget 2025, qui sera déposé le mois prochain, s'appuiera sur cet élan grâce à de nouvelles mesures visant à réduire les coûts pour les promoteurs, à mobiliser les capitaux privés et à doubler le rythme de construction de logements partout au Canada. Le Budget 2025 prévoit également une réduction des dépenses liées aux activités gouvernementales et une meilleure utilisation des fonds publics, afin d'investir davantage dans la croissance économique, la construction de logements et l'amélioration de l'abordabilité pour la population.

« Nous devons construire davantage, construire mieux et construire avec audace. Grâce aux investissements dans le logement abordable, notre gouvernement soutient les personnes qui en ont le plus besoin, ici à Trois-Rivières et partout au pays. Nous sommes déterminés à renforcer nos communautés par des initiatives comme celle-ci. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Tout le monde au Canada a le droit d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi le gouvernement collabore avec les gouvernements provinciaux et les administrations municipales afin d'offrir des logements de qualité dans les régions qui en ont le plus besoin. Cet ensemble résidentiel offrira de nouveaux logements sûrs et abordables aux résidents d'un secteur clé de Trois-Rivières. C'est aussi un pas de plus dans l'édification d'une économie qui profite à tout le monde. » - Caroline Desrochers, députée de Trois-Rivières et secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Notre gouvernement prend les mesures nécessaires pour faire face à la crise du logement. En investissant dans des entreprises innovantes du secteur de la construction résidentielle, nous créons les conditions gagnantes pour construire davantage de logements, plus rapidement. Nous sommes déterminés à innover et à encourager ces projets, qui représentent une autre façon de donner aux communautés les moyens de répondre aux besoins de leurs résidents. » - L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Les contributions du gouvernement du Canada permettent à la maison Le Far de réaliser sa mission qui est d'accueillir et d'accompagner les victimes de violence et leurs enfants. Au nom du conseil d'administration, de tout le personnel qui œuvre dans différents rôles à la Maison Le Far, je remercie les décideurs et gestionnaires qui croient en notre mission et avec nous contribuent à vaincre le phénomène de la violence conjugale. » - Paulin Bureau, vice-président du conseil d'administration de la Maison le Far

Le 14 octobre 2025, l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), a annoncé des contributions totalisant 26,4 millions de dollars pour soutenir la chaîne d'approvisionnement du secteur de la construction résidentielle au Québec. Pour plus d'information sur les projets et l'aide financière, veuillez consulter la fiche d'information.

En juin 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 69,62 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 170 700 logements et la réparation de plus de 322 300 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Ce programme de 16,1 milliards de dollars accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En juin 2025, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 12,91 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 50 300 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Une enveloppe de 50 millions de dollars provenant du Fonds national de co-investissement pour le logement (aujourd'hui le FLA) a été consacrée au soutien des organisations dirigées par des Noirs pour la construction de logements, ainsi qu'à la création de logements plus abordables pour les ménages noirs locataires. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « nouvelles constructions » du Fonds pour le logement abordable, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du Fonds pour le logement abordable sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars provenant des exercices futurs.

Le gouvernement fédéral a également récemment publié 50 trousses techniques téléchargeables dans le cadre du Catalogue de conceptions de logements. Ces trousses présentent des modèles standardisés pour des maisons en rangée, des quadruplex, des sixplex et des logements accessoires partout au pays. Ces conceptions favorisant une densification douce permettent aux constructeurs et aux collectivités de réduire le temps et les coûts liés à l'élaboration des plans de construction, ce qui contribue à accélérer les approbations et le démarrage des chantiers. Cette initiative facilitera l'ajout de nouvelles options de logement dans les quartiers établis et met de l'avant des constructions à ossature de bois, soutenant ainsi les emplois locaux et la croissance économique.

Le financement pour cet ensemble résidentiel est le suivant : 9,5 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'entremise du FLA : 8,7 millions de dollars en contribution 2,3 millions de dollars en prêts à faible taux d'intérêt



