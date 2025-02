OTTAWA, ON, le 27 févr. 2025 /CNW/ - L'immigration est essentielle pour appuyer la réussite économique et la croissance de notre pays. Alors que les exigences en matière de main-d'œuvre dans les secteurs clés continuent d'évoluer, il est important que le système d'immigration du Canada soit souple et qu'il réponde aux besoins de notre pays.

L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui les catégories d'Entrée express 2025, qui comprennent une nouvelle catégorie relative à l'éducation visant à faire cadrer la sélection des immigrants économiques fédéraux avec les pénuries de main-d'œuvre à long terme au Canada.

En 2025, l'objectif des tirages de la catégorie fédérale de l'immigration économique sera d'inviter des candidats qui ont de l'expérience de travail au Canada (catégorie de l'expérience canadienne) à demander la résidence permanente.

De plus, pour atteindre les objectifs d'immigration francophone et répondre aux besoins criants dans les domaines de la santé, des métiers spécialisés et de l'éducation, IRCC organisera des rondes d'invitations par catégorie dans les catégories suivantes :

de solides compétences linguistiques en français;

de l'expérience de travail dans les secteurs suivants :

les soins de santé et les services sociaux, tels que les médecins de famille, les infirmiers praticiens, les dentistes, les pharmaciens, les psychologues et les chiropraticiens;



les ouvriers spécialisés, tels que les charpentiers, les plombiers et les entrepreneurs;



l'éducation, tels que les enseignants, les éducateurs de la petite enfance et les instructeurs pour personnes ayant une déficience.

Alors que le Canada procède à des modifications afin d'assurer une croissance bien gérée et durable et une prospérité économique à long terme, IRCC continue de concentrer ses efforts de sélection des immigrants économiques dans des secteurs comme les soins de santé, la construction et l'éducation. Cela nous permet de faire parvenir des invitations à présenter une demande à des résidents permanents potentiels ayant des compétences, une formation ou des aptitudes linguistiques précises, afin de faire venir au Canada ces professionnels recherchés.

IRCC continuera également à soutenir la croissance économique au moyen de l'immigration francophone à l'extérieur du Québec en accordant la priorité aux candidats ayant une bonne maîtrise du français au titre du programme Entrée express. Cela réaffirme l'engagement du gouvernement du Canada visant à appuyer et à favoriser la vitalité économique des communautés francophones à l'extérieur du Québec.

Ces priorités continuent de concentrer les efforts sur l'arrivée de travailleurs qualifiés ayant le potentiel de s'intégrer et de contribuer à l'avenir du Canada, notamment en permettant à davantage de résidents temporaires de faire la transition vers la résidence permanente.

« Le système Entrée express du Canada évolue afin de répondre aux besoins changeants du pays. En palliant les pénuries de main-d'œuvre, en renforçant notre économie et en accroissant l'immigration francophone, nous créons une main-d'œuvre plus dynamique, composée de travailleurs et de professionnels dans des secteurs recherchés. Notre approche garantit que l'immigration demeure un moteur important de la croissance du Canada, qu'elle aide les entreprises à prospérer et qu'elle appuie les communautés partout au pays. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

