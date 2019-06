Le Canada annonce de nouvelles désignations historiques nationales

OTTAWA, le 20 juin 2019 /CNW/ - Les gens, les lieux et les événements historiques nationaux du Canada reflètent le patrimoine riche et varié de notre pays et offrent aux Canadiennes et aux Canadiens une occasion d'en apprendre davantage sur notre histoire diverse.

Hier, la désignation de six nouveaux personnages et lieux d'importance nationale a été annoncée lors d'un événement marquant le centenaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, laquelle aide depuis 1919 les Canadiens et les Canadiennes à comprendre notre histoire.

Ces nouvelles désignations, qui rendent hommage à divers aspects de l'histoire du Canada et qui commémorent l'éducation, la publication, les militaires et l'histoire de l'architecture autochtones comprennent :

le personnage historique national Francis Pegahmagabow (1889-1952) : un célèbre héros de guerre canadien qui, tout en étant confronté à de la discrimination et soumis à une réglementation stricte en vertu de la Loi sur les Indiens , est devenu un dirigeant politique au sein de la Première Nation de Wasauksing et, plus tard, à l'échelle du pays, luttant pour les droits issus de traités face aux restrictions imposées aux Premières Nations.

De plus, la désignation du lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus-et-du-HMS Terror, en 1992, a été élargie pour tenir compte du rôle important des Inuits dans la recherche des membres disparus de l'expédition au XIXe siècle et dans les découvertes finales des épaves en 2014 et en 2016.

Récemment, le gouvernement du Canada a annoncé l'introduction du nouveau Cadre pour l'histoire et la commémoration de Parcs Canada. Le Cadre fournit à Parcs Canada et à la Commission des lieux et monuments historiques du Canada (CLMHC) une orientation sur la désignation des personnes, des lieux et des événements d'importance historique nationale en fonction de quatre nouvelles priorités stratégiques, qui se reflètent dans plusieurs de ces nouvelles désignations :

Histoire des peuples autochtones,

Histoire de l'environnement,

Diversité,

Le Canada et le monde.

Pour fêter le centième anniversaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, les Canadiens et les Canadiennes sont encouragés à visiter le réseau de lieux historiques nationaux du Canada pour en apprendre davantage sur les personnes, les lieux et les événements qui ont contribué à façonner l'histoire de notre pays. Des phares aux champs de bataille, en passant par les quartiers historiques et les contributions et traditions des peuples autochtones, le Canada possède un éventail impressionnant de lieux et d'histoires à découvrir.

Citation

« À l'occasion du centenaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, je suis fière de reconnaître ces personnes et ces lieux importants qui ont joué un rôle primordial en façonnant notre pays. Depuis 100 ans, les mises en candidature soumises par les Canadiens et les Canadiennes ont été un élément moteur de ces désignations. J'encourage tous les Canadiens et Canadiennes, y compris les jeunes, à soumettre leur propre mise en candidature. En partageant les diverses histoires de gens de partout au pays, les Canadiens et les Canadiennes peuvent mieux comprendre notre riche culture et notre histoire complexe. J'encourage la population canadienne à visiter le réseau de lieux patrimoniaux de Parcs Canada afin de se rapprocher directement de notre histoire diversifiée. »

L'honorable Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Les faits en bref

Parcs Canada administre un réseau national constitué de 171 lieux historiques nationaux, de 46 parcs nationaux, d'un parc urbain national et de quatre aires marines nationales de conservation.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille la ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnages, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada. Avec la participation de Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets qui ont une importance historique nationale soient reconnus et à ce que ces histoires importantes soient racontées aux Canadiens et Canadiennes.

participation de Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets qui ont une importance historique nationale soient reconnus et à ce que ces histoires importantes soient racontées aux Canadiens et Canadiennes. Le processus de commémoration repose en grande partie sur les propositions du public. Les désignations sont établies en fonction des recommandations de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada.

À ce jour, plus de 2 150 désignations ont été réalisées. Chacune de ces désignations relate un chapitre unique de l'histoire du Canada et nous aide à mieux comprendre notre pays et notre identité.

La Commission célébrera officiellement son centième anniversaire le 29 octobre 2019.

