LONGUEUIL, QC, le 10 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Canada est un chef de file mondial du marché de la robotique spatiale grâce aux investissements stratégiques du gouvernement du Canada. L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé aujourd'hui que l'entreprise MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. (MDA) de Brampton, en Ontario, recevra 268,9 millions de dollars pour réaliser la deuxième phase du Canadarm3. Durant cette phase de conception, le secteur spatial canadien décuplera ses capacités et son savoir-faire en robotique spatiale.

L'application de la Politique des retombées industrielles et technologiques - une première dans le cas d'un approvisionnement dans le domaine spatial civil - permettra de s'assurer que la contribution du Canada à la station spatiale lunaire Gateway sera conçue et construite au Canada avec la participation directe de fournisseurs canadiens. MDA soutiendra la recherche-développement et le perfectionnement des compétences, et favorisera davantage d'activités commerciales dans les principales capacités industrielles du secteur spatial canadien. La société collaborera avec des petites et moyennes entreprises afin de stimuler l'innovation dans les technologies émergentes tout au long du développement du Canadarm3. Le marché spatial mondial devrait tripler au cours des 20 prochaines années et atteindre 1100 milliards de dollars. Les capacités clés de ce marché, comme la robotique, fait en sorte que les entreprises canadiennes seront en mesure de saisir les opportunités du secteur spatial commercial.

MDA utilisera le financement pour lancer la phase de conception de ce système robotisé destiné à la station spatiale lunaire Gateway. Le Canadarm3 sera essentiel au programme Artemis de la NASA : il fera appel à de la visionique et des logiciels de pointe, et grâce aux progrès en intelligence artificielle, il pourra en toute autonomie assurer l'inspection, la maintenance et la réparation de la station spatiale lunaire Gateway ainsi qu'attraper des engins spatiaux. De plus, il assistera les astronautes lors des sorties dans l'espace et servira à réaliser des expériences scientifiques en orbite lunaire et sur la Lune.

Citation

« Grâce au Canadarm3, le Canada tire profit de nombreuses années d'excellence en robotique spatiale et s'engage dans l'avenir de l'exploration spatiale habitée. Les investissements stratégiques dans le secteur spatial canadien ne font pas que nous assurer de faire partie du marché mondial en croissance, ils nous permettent aussi de générer des retombées économiques concrètes qui mènent à des emplois de qualité pour les Canadiens et garantissent la stabilité de la chaine d'approvisionnement dans le secteur. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Faits en bref

Grâce à l'application de la Politique des retombées industrielles et technologiques, le projet du Canadarm3 devrait contribuer pour plus de 70 millions de dollars par an au PIB du Canada et permettre de créer et maintenir quelque 630 emplois de qualité pour les Canadiens sur une période de 12 ans.

Grâce à cet investissement, MDA procédera à la conception du système robotisé intelligent Canadarm3, à l'acquisition d'éléments à long délai de livraison (comme les composants électroniques nécessaires dans les phases ultérieures du projet) et au travail technique requis pour respecter le calendrier du projet.

MDA prévoit la création de plus de 200 emplois pour des personnes hautement qualifiées pendant cette phase.

Le Canadarm3, dont le lancement est actuellement prévu pour 2027, comprendra un grand bras robotisé de nouvelle génération, un petit bras agile et un ensemble d'outils spécialisés.

Liens

