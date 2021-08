ARGENT - Tristen Chernove, paracyclisme sur piste, poursuite individuelle 3000 m C1 hommes

ARGENT - Nicolas-Guy Turbide, paranatation, 100 m dos S13 hommes

RÉCOLTE DE MÉDAILLE DEPUIS LE DÉBUT DES JEUX

Or : 0

Argent : 2

Bronze : 2

Total : 4

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS

Le paracycliste Tristen Chernove ( Cranbrook , C.-B.) a décroché la première médaille d'argent du Canada des Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo en terminant au deuxième rang de la poursuite individuelle 3000 m C1 hommes dans l'après-midi. Il s'est qualifié pour la course pour la médaille d'or avec le deuxième meilleur temps des qualifications (3:40.59), mais l'athlète du Comité paralympique russe s'est imposé comme le champion incontesté de la finale où il a dépassé le Canadien après avoir réinscrit le record du monde en qualification. Il s'agit d'une deuxième médaille d'argent en poursuite individuelle sur piste pour celui qui est monté sur la même marche du podium de l'épreuve dans la catégorie C2 en 2016 à Rio. Son palmarès compte maintenant quatre médailles paralympiques (une d'or, deux d'argent et une de bronze).

« J'étais enchanté de me rendre en finale. La dernière course n'a pas très bien été et personne ne veut se faire surprendre, évidemment. Je savais qu'il [Astashov] partirait rapidement et j'ai de le suivre, mais c'était probablement trop vite », explique-t-il.



Nicolas-Guy Turbide (Québec, Qc) a empoché la médaille d'argent du 100 m dos S13 hommes, une réédition de sa performance des Championnats du monde de 2019 et un échelon de plus que sa médaille de bronze à la même épreuve en 2016 à Rio. Quatrième au virage, le paranageur a mis les gaz dans l'ultime 50 m pour s'arroger la deuxième place derrière le Biélorusse Ihar Boki qui a profité de sa victoire pour réécrire son propre record du monde.

« Je suis très émotif ce soir même si ce n'est pas dans mes habitudes. J'ai dû composer avec beaucoup de blessures pendant la dernière année et demie, et je ne savais pas si je pourrais être ici pour les Jeux. Ramener une médaille à la maison est le meilleur résultat que j'aurai pu espérer. C'est la preuve qu'être résilient et croire en moi ont fait toute la différence ce soir », raconte le nouveau médaillé.

Parmi les autres résultats à la piscine, Katarina Roxon (Kippens, T.-N.-L.) a raté de peu le podium du 100 m brasse SB8 femmes et a dû se contenter de la quatrième place. Elle était la championne paralympique en titre de l'épreuve. James Leroux (Repentigny, Qc) a pris le sixième rang du 100 m brasse SB9 hommes et Matthew Cabraja (Brampton, Ont.) le septième du 400 m libre S11 hommes pour sa première finale paralympique à 19 ans.

« Ça s'est très bien passé et je suis content parce que j'étais beaucoup plus constant que ce matin. Je suis heureux de repasser sous les cinq [minutes], et je suis franchement fier de ma course », dit Matthew Cabraja.



Avec sa victoire décisive de 6-2 sur Israël, le Canada s'est officiellement taillé une place au tableau du tournoi de goalball femmes. L'équipe a maintenant une fiche de 1-1 avec deux matchs à jouer en phase de groupe. Emma Reinke ( St. Thomas, Ont. ), dont ce sont les premiers Jeux, a marqué quatre buts pour le Canada . Maryam Salehizadeh ( Vancouver , C.-B.), Meghan Mahon ( Timmins, Ont. ) et elle toutes sont restées sur le terrain pendant 24 minutes.

« C'est un sentiment extraordinaire et ça nous met en confiance. Je ne pourrais pas demander mieux. Nous avons montré que nous avons les outils nécessaires pour réussir », dit Emma Reinke.

Face aux Espagnols, médaillés d'argent paralympiques des derniers Jeux, les joueurs de basketball en fauteuil roulant de l'unifolié ont cédé la victoire par la marque de 78-41 en conclusion de leur premier match du tournoi de Tokyo 2020. Avec 27 pour cent de leurs tirs réussis, les Canadiens n'ont pas réussi à prendre le contrôle de leurs imposants adversaires. Nik Goncin ( Regina, Sask. ) a été le meilleur marqueur du Canada avec 15 points, suivi de Patrick Anderson ( Fergus, Ont. ) et de Colin Higgins ( Rothesay , N.-B.) qui ont chacun ajouté huit points au tableau.

« Je pensais que nous nous étions bien sortis des deux dernières années, mais ne pas avoir joué ensemble contre des adversaires d'autres pays pendant une aussi longue période est difficile. Je ne cherche pas d'excuses. C'est un tournoi qui est court, mais long. Tant mieux si ce match est derrière nous parce que nous pouvons maintenant nous concentrer celui de demain. Les gars sont impatients de jouer. Ils ont eu un avant-goût. Ils ont vraiment hâte à demain », dit Colin Higgins.



En rugby en fauteuil roulant, le Canada avait maille à partir avec un autre adversaire coriace : les États-Unis. L'équipe s'est malheureusement inclinée 58-54, ce qui la relègue à une fiche de 2 défaites et aucune victoire avec un match à jouer. À la première mi-temps, le Canada menait par la marque de 28-27, mais les États-Unis (médaillés d'argent de Rio 2016) ont connu une excellente troisième période et se sont donné une avance qu'ils n'ont jamais laissée filer jusqu'au coup de sifflet. Zak Madell ( Okotoks , Alb.) a été la force offensive du Canada avec 31 essais, le meilleur résultat du match.

« Ils [les États-Unis] ont une équipe imposante. On sait qu'ils vont jouer dur, et ce sont les favoris. Chaque fois, c'est un combat de tous les instants. Nous avons bien répondu et je ne me souviens d'aucun de leurs adversaires qui ont créé autant de revirements que nous. Si nous avions mieux fait attention au ballon, je pense que le résultat aurait été différent », croyait l'entraîneur adjoint Dave Willsie après le match.

En escrime en fauteuil roulant, l'épreuve de l'épée était présentée jeudi. Le parcours des Canadiens Pierre Mainville ( St-Colomban, Qc ) et Ryan Rousell ( Saskatoon, Sask. ) s'est arrêté à la phase de groupe. Pierre Mainville a annoncé que les Jeux de Tokyo seraient ses derniers. Ce sont ses quatrièmes.

« Aujourd'hui, les affrontements étaient très difficiles et j'ai eu un problème de force, avec ma main, et je ne suis pas arrivé à suivre mon plan. Ce sont mes derniers Jeux paralympiques et je suis nostalgique. D'habitude, ma famille m'accompagne, mais ce n'est pas possible à cause de la covid et ça me rend plus émotif parce que c'est la dernière fois », confie-t-il.

TOUS LES RÉSULTATS

CLIQUEZ ICI pour tous les résultats de l'équipe paralympique canadienne le 26 août.

RESSOURCES POUR LES MÉDIAS : Les ressources pour la couverture de l'équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020 se trouvent sur paralympique.ca/medias-de-tokyo-2020.

Suivez @CDNParalympique pour les dernières nouvelles.

À propos de l'équipe paralympique canadienne : Aux Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo, qui se déroulent du 24 août au 5 septembre, le Canada est représenté par 128 athlètes qui prennent part aux épreuves de 18 sports.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

CONTACTS POUR LES MÉDIAS

LISTE DES CONTACTS POUR LES MÉDIAS POUR CHACUN DES SPORTS

Pour faire une demande d'entrevue avec les athlètes pendant les Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo, communiquez avec l'attaché de presse du sport en question.

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Renseignements: Nicole Watts, Gestionnaire, relations de presse, Comité paralympique canadien, [email protected] ou 613-462-2700

Liens connexes

http://paralympic.ca/