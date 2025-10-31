OTTAWA, ON, le 31 oct. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, et le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon, coprésideront la réunion des ministres de l'Industrie, du Numérique et de la Technologie du G7 à Montréal, au Québec, les 8 et 9 décembre 2025.

Cette réunion se situe dans le prolongement du Sommet du G7 de Kananaskis, en Alberta, lors duquel les dirigeants ont adopté la Vision commune de Kananaskis pour l'avenir des technologies quantiques ainsi que la Déclaration des dirigeants sur G7 sur l'intelligence artificielle (IA) pour la prospérité. Le programme de la réunion ministérielle est axé sur la prospérité et la résilience économiques.

La rencontre s'articulera autour de cinq sphères clés de collaboration :

La compétitivité industrielle, particulièrement dans un contexte de fragmentation accélérée des marchés et de perturbations des chaînes d'approvisionnement. Les ministres s'emploieront à soutenir des collaborations qui stimulent la productivité et la croissance au sein de tous les pays du G7. L'intelligence artificielle, axée sur l'élimination d'obstacles à l'adoption de l'IA par les petites entreprises. Les technologies émergentes essentielles, dont les technologies quantiques de prochaine génération. La compétitivité et la résilience de l'économie numérique, en appui à l'innovation et à une croissance inclusive. La sécurité des chaînes d'approvisionnement, de manière à accroître la résilience économique et à atténuer les vulnérabilités.

Sous la direction du Canada, les membres du G7 ont convenu lors du Sommet de Kananaskis de collaborer sur les enjeux économiques et technologiques fondamentaux, réaffirmant leur engagement commun en matière d'innovation, de sécurité et de prospérité inclusive.

Citations

« Le Canada, à titre d'hôte de la réunion des ministres de l'Industrie, du Numérique et de la Technologie du G7, est fier de mener un dialogue ayant pour but de renforcer notre compétitivité industrielle collective. Nous traversons une période d'incertitude mondiale et de changements technologiques rapides, et il est plus important que jamais que les partenaires du G7 agissent de façon concertée pour bâtir des chaînes d'approvisionnement résilientes, soutenir l'innovation et faire en sorte que nos industries demeurent au cœur de la croissance économique. Cette rencontre constitue une occasion d'approfondir la coopération et de contribuer à bâtir un contexte où nos économies sont non seulement compétitives, mais également interconnectées, sécurisées et parées pour l'avenir. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« Le Canada et ses alliés du G7 travaillent d'un commun accord pour faire de l'IA un moteur de croissance économique, d'innovation et de compétitivité. À titre de président du G7, le Canada fait progresser les travaux visant à soutenir les entreprises, et particulièrement les petites et moyennes entreprises, souhaitant adopter des technologies qui leur ouvriront de nouvelles possibilités. Je suis également impatient de collaborer avec mes homologues du G7 pour faire progresser les technologies quantiques et lancer de nouveaux appels visant à réaliser des projets menés conjointement. »

- Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon

Faits en bref

Le Groupe des Sept (G7) est un regroupement informel de sept économies avancées, à savoir l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni, ainsi que l'Union européenne. Ses membres se réunissent chaque année au Sommet du G7 pour discuter des grands enjeux économiques et géopolitiques mondiaux.

En 2025, le Canada et ses partenaires du G7 soulignent 50 ans de partenariat et de coopération. La France a accueilli la première réunion du groupe en 1975. Depuis, le G7 constitue un important moteur de Le Sommet du G7 de 2025 a eu lieu à Kananaskis, en Alberta, du 15 au 17 juin 2025. À titre de pays hôte, le Canada a dirigé les échanges entourant des priorités communes, dont le commerce international, la paix et la sécurité, et la stabilité économique mondiale.

Lors de la réunion à venir, les ministres se pencheront sur des mesures concrètes correspondant aux priorités retenues par le Canada pour sa présidence du G7 : assurer la sécurité des communautés et du monde, améliorer la sécurité énergétique et accélérer la transition numérique, et établir les partenariats de demain.

Certaines activités seront ouvertes aux médias accrédités. De plus amples renseignements, y compris sur les modalités d'inscription, seront communiqués prochainement.

