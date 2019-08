Le Canada accroît la participation des Autochtones dans les projets d'infrastructures énergétiques

OTTAWA, le 14 août 2019 /CNW/ - Les communautés autochtones, de par leur esprit novateur et leur dynamisme, sont en mesure de créer un secteur de l'énergie plus propre et plus résilient. C'est pourquoi le Canada investit pour accroître la participation économique des peuples autochtones dans les projets d'infrastructures énergétiques.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui une aide financière pouvant aller jusqu'à 6 millions de dollars pour les communautés autochtones en Colombie-Britannique et en Alberta afin d'accroître leur participation aux projets d'infrastructures énergétiques.

Le programme Partenariats pour les ressources naturelles autochtones (PRNA), qui est une nouvelle initiative échelonnée sur un an, soutient des projets qui facilitent l'expansion d'entreprises autochtones, permettent l'accès pour les communautés et les organisations autochtones aux ressources tout en favorisant la participation communautaire et régionale liée aux projets d'infrastructures énergétiques.

Le programme PRNA favorise la collaboration à l'échelle communautaire, régionale et interrégionale. Parmi les projets qui pourraient être retenus, notons l'élaboration de plans d'affaires ou d'études de faisabilité sur les débouchés économiques, des offres de formation pour faciliter l'emploi, des tribunes pour discuter des intérêts régionaux et d'autres stratégies favorisant la participation de la communauté au développement d'infrastructures énergétiques.

Ressources naturelles Canada accepte actuellement les demandes pour le programme PRNA; la priorité pourrait être accordée aux demandes reçues en bonne et due forme avant le 31 mars 2020.

Pour en savoir plus sur la marche à suivre pour présenter un projet, sur les conditions d'admissibilité et sur les critères d'évaluation, veuillez visiter le site Web du programme PRNA.

« Les Autochtones sont des chefs de file dans la création d'un avenir énergétique plus propre et plus résilient. Nous sommes fiers d'unir nos forces à celles des communautés pour accroître leur participation et permettre l'élaboration de projets énergétiques novateurs qui seront bénéfiques pour les générations à venir. »

L'honorable Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada



Partenariats pour les ressources naturelles autochtones



