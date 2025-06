La mission commerciale des industries créatives du gouvernement du Canada en Corée du Sud et au Japon stimule l'industrie créative du Canada

GATINEAU, QC, le 12 juin 2025 /CNW/ - La région indo-pacifique abrite certains des plus importants marchés d'exportation de l'industrie créative et représente un grand potentiel de croissance pour le Canada. Nous devons saisir les occasions de prospérer sur ces marchés en plein essor.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, célèbre le succès de la mission commerciale de l'industrie créative en Asie de l'Est. Du 1er au 12 juin, le gouvernement du Canada a dirigé une délégation multisectorielle de plus de 40 entreprises et organisations canadiennes ayant un grand potentiel d'exportation en Corée du Sud et au Japon afin d'élargir leurs réseaux et de développer de nouveaux partenariats créatifs sur ces marchés.

Comme le pays s'efforce de bâtir une économie plus forte et plus résiliente, le gouvernement du Canada et ses partenaires ont appuyé un groupe sélectionné d'experts et de chefs de file canadiens des industries créatives dans les secteurs de l'audiovisuel, de l'édition du livre, des médias interactifs et numériques, de la musique et des arts de la scène afin d'établir des liens précieux et de conclure des accords commerciaux avec des parties intéressées du secteur créatif du Japon et de la Corée du Sud.

De plus, le programme comprenait des visites de sites stratégiques et des séances d'information sur les marchés animées par des experts. Il a également permis de mettre en valeur le potentiel créatif des entreprises canadiennes à l'Exposition de 2025 à Osaka. L'Année des échanges culturels entre le Canada et la République de Corée a aussi été un tremplin unique pour les industries créatives des deux pays afin d'approfondir leurs liens culturels et d'accroître leurs échanges commerciaux. Le concert qu'a offert l'Orchestre du Centre national des Arts du Canada à Séoul, le 31 mai, a été l'activité phare qui a marqué la clôture de cette année spéciale.

Le gouvernement du Canada continuera à travailler en étroite collaboration avec les professionnels de l'industrie créative du Canada pour accroître leur présence sur les marchés internationaux, renforcer leur compétitivité mondiale et présenter le Canada comme un partenaire de choix.

« Notre gouvernement s'efforce de renforcer l'économie et de diversifier les marchés pour créer des avantages économiques et des possibilités pour les entreprises et les créateurs canadiens. C'est le moment idéal pour les entreprises de l'industrie créative de resserrer leurs liens économiques, d'attirer des investissements et de saisir de nouvelles occasions commerciales avec des partenaires clés de la région indo-pacifique. Je suis heureux que la mission commerciale des industries créatives du Canada en Asie de l'Est ait contribué à jeter de nouveaux ponts entre les entrepreneurs culturels coréens, japonais et canadiens. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Cette mission commerciale de l'industrie créative témoigne de la créativité, de la résilience et de l'ambition mondiale du secteur culturel canadien. Des médias immersifs à la musique, en passant par l'édition du livre, les créatrices et créateurs ainsi que les entreprises du Canada établissent des liens significatifs en Corée, l'un de nos partenaires les plus dynamiques et les plus influents en Asie. Avec 320 réunions interentreprises et de nombreux nouveaux partenariats, nous constatons une réelle dynamique qui témoigne de la force de notre secteur créatif et de l'ampleur de nos liens bilatéraux. Ces résultats, y compris la signature de sept protocoles d'entente, ne sont pas seulement des étapes encourageantes, mais aussi le reflet de la confiance et des valeurs communes entre les deux pays. »

- Son Excellence Tamara Mawhinney, ambassadrice du Canada en République de Corée

« Nous sommes fiers d'avoir collaboré avec Patrimoine canadien à la partie japonaise de cette mission commerciale dynamique, axée sur les secteurs de l'audiovisuel et des médias numériques interactifs. Non seulement a-t-elle mis en valeur l'innovation et la diversité des créateurs canadiens, mais l'initiative a aussi renforcé les liens culturels et commerciaux entre les deux pays. Nous sommes convaincus que les liens qui se sont tissés durant cette mission déboucheront sur des collaborations durables ainsi que de nouvelles possibilités pour les entreprises canadiennes de prospérer au Japon et dans toute la région indo-pacifique. Nous avons été particulièrement heureux de voir les délégués participer au programme commercial du pavillon du Canada à l'Exposition de 2025 à Osaka, un événement qui rassemble le monde entier et favorise les liens internationaux grâce à la créativité et à l'innovation. »

- Son Excellence Ian G. McKay, ambassadeur du Canada au Japon et envoyé spécial du Canada pour l'Indo-Pacifique

Au cours de la mission, les délégués ont participé à plus de 400 réunions interentreprises et conclu 10 accords officiels. La délégation a également pris part à 25 visites de sites stratégiques, à six séances d'information sur les marchés animées par des experts et à plusieurs activités de réseautage à fortes retombées.

En 2021, la Corée du Sud était le dixième plus grand marché d'exportation de produits créatifs du Canada, avec 96,7 millions de dollars en commerce culturel.

Les sous-secteurs de l'audiovisuel et des médias numériques et interactifs ont généré les revenus d'exportation les plus élevés pour le Canada en Corée du Sud, totalisant 33,3 millions de dollars en exportations en 2021, ce qui représente plus d'un tiers des exportations totales du Canada vers ce marché.

Toujours en 2021, les arts de la scène ont généré 7,2 millions de dollars pour le Canada en Corée du Sud.

En 2021, le Japon était le quatorzième plus grand marché d'exportation culturelle du Canada, avec une augmentation importante des exportations créatives au fil des ans (58,1 millions de dollars en commerce culturel).

Le Japon joue un rôle essentiel dans la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique, puisqu'il est le partenaire exclusif du G7 dans la région.

Le Canada et le Japon sont les deux plus grandes économies signataires de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Depuis la mise en œuvre de l'accord en décembre 2018, le partenariat économique s'est approfondi, présentant des possibilités lucratives pour des projets de collaboration.

