Le Canada accélère l'adaptation aux changements climatiques en Nouvelle-Écosse

OTTAWA, le 28 août 2019 /CNW/ - D'un bout à l'autre de la Nouvelle-Écosse, les gens ressentent les impacts des changements climatiques et veulent y apporter des solutions. Voilà pourquoi le Canada investit dans des mesures d'adaptation qui prépareront nos collectivités et nos industries à faire face aux impacts des changements climatiques et à construire un avenir plus résilient.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui l'affectation d'un million de dollars au gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour qu'il offre de la formation en ligne et en personne aux responsables provinciaux de l'adaptation en vue de l'élaboration, de l'exécution et de l'évaluation de stratégies d'adaptation aux changements climatiques. Ce projet appelé Programme de leadership en matière d'adaptation aux changements climatiques aidera les décideurs provinciaux et les chefs d'entreprise à intégrer les questions d'adaptation aux changements climatiques à leurs pratiques actuelles.

Il est financé par le programme Renforcer la capacité et l'expertise régionales en matière d'adaptation (RCERA) de Ressources naturelles Canada. S'il existe des connaissances et des outils sur l'adaptation aux changements climatiques, notre capacité de les utiliser est par contre limitée. Le programme RCERA cherche justement à combler cette lacune majeure. En collaboration directe avec les provinces, il permet de réaliser des projets qui comprennent des séances de formation, des stages et des activités de mise en commun de l'information.

L'annonce faite aujourd'hui contribue à l'atteinte des objectifs du pilier Adaptation et résilience du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques en améliorant les connaissances et les capacités dont nous avons besoin pour prendre des décisions éclairées au sujet des meilleurs moyens de faire face aux impacts de l'évolution de notre climat.

« Les changements climatiques touchent tout le monde. Notre gouvernement est donc fier de travailler avec la Nouvelle-Écosse pour donner aux responsables locaux les outils dont ils ont besoin pour mieux comprendre et aborder les incidences de ce phénomène. En trouvant des stratégies d'adaptation novatrices, nous créons un environnement plus sain pour tous les gens de la Nouvelle-Écosse. »

L'honorable Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« La Nouvelle-Écosse est un chef de file national de la lutte contre les changements climatiques et aide aussi les collectivités à s'adapter à l'évolution de notre climat. Nous travaillons en étroite collaboration avec les ministères provinciaux et leurs secteurs pour cerner les risques liés au climat et trouver des moyens de les aborder dans tous les coins de la province. »

L'honorable Gordon Wilson

Ministre de l'Environnement de la Nouvelle-Écosse

