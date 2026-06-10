Le Campus Notre-Dame-de-Foy doit devenir un cégep public à part entière

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QC, le 10 juin 2026 /CNW/ - Le comité exécutif de l'Association des professeurs du Campus Notre-Dame-de-Foy-CSN joint sa voix à l'association étudiante et au conseil d'administration du Collège afin de s'opposer à la proposition de la ministre de l'Enseignement supérieur, Martine Biron, d'intégrer le Campus Notre-Dame-de-Foy (CNDF) au Cégep de Sainte-Foy.

« Pour nous, c'est une question d'identité. Depuis une soixantaine d'années, le CNDF a construit une culture de proximité pédagogique unique entre le personnel enseignant et les personnes étudiantes tout en offrant un encadrement personnalisé au sein des programmes. Cette identité se perdrait dans une institution de bien plus grande taille », estime le comité exécutif de l'Association des professeurs du Campus Notre-Dame-de-Foy-CSN.

La ministre Biron admet, elle-même, ne pas être en mesure d'assurer la présence des programmes préuniversitaires au CNDF, alors qu'il s'agit des programmes fondateurs de l'institution.

La région de Portneuf mérite son cégep public

La croissance économique et démographique de la région de Portneuf justifie amplement la création d'un cégep public autonome et non d'un simple campus satellite à l'ouest de Québec. Les bâtiments actuels du CNDF peuvent accueillir 4000 étudiantes et étudiants. Pourquoi demander à ces personnes et au corps enseignant de faire la navette entre Sainte-Foy et Saint-Augustin-de-Desmaures, engorgeant davantage les routes déjà bondées de la région ?

« L'expertise précieuse, tout comme les décisions pédagogiques et organisationnelles, doivent demeurer près du milieu, sur le terrain. Le gouvernement doit saisir cette occasion pour élargir l'offre publique d'enseignement collégial dans la région. L'avenir du CNDF devrait être guidé par des objectifs éducatifs et collectifs plutôt que par une logique de rationalisation administrative. C'est toute la communauté qui en profiterait », conclut Léandre Lapointe, vice-président responsable du regroupement privé à la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN).

À propos

L'Association des professeurs du Campus Notre-Dame-de-Foy-CSN réunit plus de 120 membres œuvrant dans les sept bâtiments du Collège.

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) regroupe quelque 40 000 membres œuvrant à tous les niveaux en éducation, de la maternelle à l'université, dans 50 établissements privés, 45 cégeps (et centres d'études collégiales) et 11 universités. Elle constitue l'une des huit fédérations affiliées à la CSN.

SOURCE Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

Information : Martin Robert, Conseiller aux communications, FNEEQ-CSN, [email protected], 514 377-6985