TORONTO, le 4 mars 2026 /CNW/ - Le Camp des recrues RBC a lancé la 11e saison de son programme de recrutement d'athlètes très populaire et appuyé par la science, qui propose des essais gratuits à l'échelle du pays pour découvrir le potentiel olympique des jeunes Canadiens.

Le lancement de la saison a lieu après que 11 anciens participants du Camp des recrues RBC ont compétitionné pour Équipe Canada aux Jeux Olympiques d'hiver de Milano Cortina, le point culminant d'une décennie de recherche et de financement des athlètes olympiques de demain. Depuis sa mise sur pied en 2016, le Camp des recrues RBC a recensé le potentiel de plus de 20 000 athlètes et aidé 28 athlètes canadiens à participer à quatre Jeux Olympiques. Ces anciens participants ont remporté un total impressionnant de 14 médailles pour perpétuer l'héritage olympique du Canada.

« Le Camp des recrues RBC est un programme de repérage du talent sportif unique dans le monde. Au cours des dix dernières années, il est devenu la pierre angulaire de notre commandite d'Équipe Canada et a changé la trajectoire de jeunes athlètes canadiens, a déclaré Shannon Cole, cheffe de la marque RBC. Milano Cortina n'est que le plus récent chapitre de ce que nous bâtissons dans le sport canadien, et nous sommes aussi enthousiastes à l'idée de découvrir le potentiel olympique au cours de la prochaine décennie qu'au début de cette aventure. »

Milano Cortina a également marqué un jalon important du programme en 2026, puisque Kelsey Mitchell, repérée par Cyclisme Canada lors d'une épreuve du Camp des recrues RBC en 2017, est devenue la première ancienne participante à participer aux Jeux Olympiques d'été et d'hiver. De médaillée d'or en cyclisme sur piste à Tokyo en 2020 à la compétition de bobsleigh à Milano Cortina en 2026, son parcours est révélateur de l'excellence athlétique et de la polyvalence que le Camp des recrues RBC encourage auprès des jeunes Canadiens.

« Le Camp des recrues RBC est un programme unique en son genre qui a constamment permis à Équipe Canada de produire des résultats, a déclaré Jacqueline Ryan, cheffe de la marque et des affaires commerciales, Comité olympique canadien et cheffe de la direction, Fondation olympique canadienne. Équipe Canada et tout le système sportif canadien sont plus solides grâce au soutien de RBC, et nous sommes impatients de voir quels talents incroyables seront découverts à l'approche des Jeux de Los Angeles en 2028, des Alpes françaises en 2030 et par la suite. »

En 2026, 20 épreuves de qualification locales gratuites continueront de tester la vitesse, la puissance, la force et l'endurance des Canadiens âgés de 14 à 25 ans devant des dépisteurs de 16 organisations sportives nationales.

Le programme se déplacera au Banff Sunshine Village Ski Resort en Alberta, le 11 mai, où la première activité de qualification du Camp des recrues RBC, la première de son genre, sera tenue. Ouvert aux planchistes de tous les niveaux, cet événement gratuit d'une journée les invite à découvrir leur potentiel dans des disciplines qu'ils n'ont peut-être jamais envisagées : course alpine, parc de descente acrobatique et cross en planche à neige. Les participants seront jumelés à des entraîneurs de Canada Snowboard et à des dépisteurs de talents qui évalueront leur potentiel brut par discipline, preuve de l'engagement du programme à tracer des parcours structurés qui favoriseront la réussite aux Jeux Olympiques.

Les 100 meilleurs athlètes de l'ensemble des épreuves de qualification de 2026 se tailleront une place à la finale nationale du Camp des recrues RBC, où ils rivaliseront pour obtenir l'une des 35 places à titre de Futurs Athlètes Olympiques RBC ainsi que le financement et le soutien connexes. Pour vous inscrire gratuitement ou pour obtenir des précisions, visitez le site rbctrainingground.ca/fr.

Le Camp des recrues RBC a été mis sur pied en partenariat avec le Comité olympique canadien, la Fondation olympique canadienne et le Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada.

