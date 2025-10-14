QUÉBEC, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) sont heureux d'annoncer la mise sur pied d'une entente de partenariat visant à mailler des artistes en cinéma, en art public ou en musique classique à des équipes scientifiques s'intéressant aux changements climatiques en lien avec les océans.

Le CALQ et l’Université du Québec à Rimouski s’unissent pour allier création artistique et recherche scientifique (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec) Conseil des arts et des lettres du Québec (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

Sous la forme d'un appel à projets, trois artistes seront invités à travailler au développement d'œuvres à partir d'un projet de recherche en lien avec le programme Transformer l'action pour le climat (TAC) à l'UQAR. Une diffusion des trois œuvres créées sera assurée, selon la discipline, par les organismes Paraloeil (cinéma), EXMURO (art public) et l'Orchestre Symphonique de l'Estuaire (musique classique).

Cet appel constitue la première itération d'une entente de trois ans entre le CALQ et le programme TAC de l'UQAR, au cours duquel d'autres disciplines artistiques, partenaires de diffusion et projets de recherche seront mis en relation. Le projet-pilote de cette première année permettra d'explorer les conditions et les pratiques les plus favorables à la rencontre entre l'art et la science.

« Cette collaboration avec l'UQAR, la toute première pour le CALQ avec une université québécoise, offrira aux artistes l'occasion unique de travailler à partir de matériaux, de connaissances et d'outils scientifiques trop souvent inaccessibles, et d'enrichir considérablement l'étape de recherche et d'exploration qui précède celle de la création. Je me réjouis de ce partenariat, qui illustre pleinement notre volonté de stimuler un dialogue inédit entre art et science, et de permettre au public de saisir, à travers le prisme de la création artistique, les enjeux cruciaux des changements climatiques. »

- Véronique Fontaine, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec

« L'UQAR est une pionnière en arts-sciences. Cette entente d'envergure que nous travaillons depuis plus d'un an crée pour la première fois des opportunités concrètes entre l'Université et le milieu artistique. En acceptant cette invitation hors de l'ordinaire, les scientifiques ouvrent une porte à faire autrement. »

- Andréane Bastien, directrice exécutive du programme Transformer l'Action pour le Climat

À propos de l'appel à projets

Chacune des trois œuvres faisant l'objet du présent appel sera associée à une thématique de recherche spécifique proposée par le programme TAC de l'UQAR. Les projets déposés devront correspondre à ce maillage.

- Mémoires de naufrage : Création d'un court métrage à partir du projet de recherche de la flotte Walker.

- Un fleuve qui manque d'air : Création d'une œuvre symphonique à partir des recherches sur l'hypoxie du Saint-Laurent.

- Cultiver la mer : Création d'une œuvre d'art public inspirée de l'aquaculture en mer comme agent de changement.

Pour chaque projet retenu, un montant maximal de 50 000 $ sera octroyé afin de soutenir le cycle de recherche-création-conception de l'œuvre et la rémunération de l'artiste. Ce soutien financier est assuré conjointement par l'UQAR et le CALQ, lequel mobilise pour l'occasion des fonds additionnels à son programme général de bourses aux artistes.

Les partenaires de diffusion offriront une présentation de l'œuvre ainsi qu'un soutien particulier au cours de la recherche-création. La période de collaboration entre l'artiste et l'équipe de recherche pour alimenter la démarche artistique pourra s'étaler sur un maximum de dix-huit mois. La période suggérée pour la première présentation s'inscrit à l'intérieur des vingt-quatre mois suivant l'octroi de la bourse.

Le CALQ invite les artistes en arts visuels, en métiers d'art, en musique classique et en cinéma-vidéo à soumettre leur proposition avant le 13 janvier 2026.

Déposer un projet

Les artistes qui déposeront un dossier sont invités à adopter une vision inclusive en considérant les personnes issues de minorités, comme les membres des communautés culturelles, les autochtones, ainsi que les personnes handicapées, dans l'élaboration de leur projet.

Séance d'information

Une séance d'information virtuelle, présentée sous forme de panel, est prévue le 12 novembre 2025, de 12 h à 13 h. Des membres des équipes scientifiques y répondront aux questions portant sur leurs activités de recherche et leur vision du maillage art-science.

L'inscription, obligatoire, est possible via ce lien et donne la possibilité aux artistes de transmettre leurs questions à l'avance.

Thématiques par discipline

Art public (œuvre publique)

La diversification des activités économiques maritimes est une approche prometteuse pour augmenter la résilience des communautés côtières. Ce projet à l'UQAR étudie la coculture des algues et des huîtres sur une petite exploitation, comme modèle de production innovant et durable pour faire face aux changements climatiques impliquant la collaboration entre la science, l'engagement des communautés et les savoirs autochtones.

Cinéma (court métrage)

En 1711, la flotte Walker, composée de 77 bâtiments de guerre, remonte le Saint-Laurent pour s'emparer de la colonie de Québec, mais un naufrage sur la Côte-Nord mettra fin aux ambitions anglaises de conquête de la Nouvelle-France. L'équipe scientifique interdisciplinaire de l'UQAR (histoire, archéologie, océanographie et littérature) utilise les données historiques et environnementales des journaux de bord pour comprendre les événements et l'évolution du climat jusqu'à aujourd'hui.

Musique classique (œuvre symphonique)

La diminution du niveau d'oxygène (désoxygénation) des eaux profondes du Saint-Laurent transforme silencieusement cet écosystème emblématique. À l'UQAR, les chercheurs et chercheuses tentent de mieux cerner les mécanismes de ce phénomène, pour réduire les incertitudes associées aux changements climatiques en comprenant mieux le rôle des océans.

À propos du programme Transformer l'action pour le climat : une approche axée sur les océans (Programme TAC)

Une subvention historique de 154 M$ a été attribuée à quatre universités canadiennes partenaires (Université Dalhousie d'Halifax, Université du Québec à Rimouski, Université Memorial de Terre-Neuve et Université Laval) par le Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada. Le consortium réalisera de 2023 à 2030 un ambitieux programme de recherche Transformer l'action pour le climat sur le rôle de l'océan dans les changements climatiques et sur les mesures d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques en lien avec l'océan. Ce programme vise à développer des solutions transformatrices et à démontrer leur efficacité. Le croisement entre les arts et les sciences par la recherche et la création transdisciplinaire constitue une des avenues.

Cet appel à projets est rendu possible grâce, en partie, au soutien financier du Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada.

À propos de l'Université du Québec à Rimouski

L'UQAR est une université du réseau de l'Université du Québec historiquement arrimée aux réalités des milieux qu'elle dessert. Plus de 7200 personnes y suivent une formation dans des disciplines variées à tous les cycles d'études. Elle se distingue par l'accessibilité et la qualité de ses formations ainsi que par l'encadrement des étudiantes et étudiants. En plus de ses campus à Lévis et à Rimouski et de ses antennes à Baie-Comeau et en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, l'UQAR est présente à Saint-Georges, à Thetford, dans le KRTB (Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques) et à Matane. Elle se démarque par son rayonnement en recherche autour de ses trois axes d'excellence que sont les sciences de la mer, le développement régional et la nordicité, mais aussi dans de nombreux domaines des sciences naturelles et du génie, des sciences humaines et sociales ainsi que de la santé.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner.

Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Instagram

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Source : Lysandre Jobin, Cheffe des communications, Conseil des arts et des lettres du Québec, [email protected]; Stéphanie Lessard-Bérubé, Commissaire Arts-Sciences (intérim), Transformer l'action pour le climat, [email protected]