MATANE, QC, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Bas-Saint-Laurent à l'artiste visuelle Geneviève Thibault. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par Priscille Gendron, directrice du soutien aux organismes de création et de production au CALQ, à l'occasion du Gala des prix Culture Bas-Saint-Laurent (CBSL) à Matane. C'est avec fierté que CBSL lui a également offert une œuvre originale de la céramiste matanaise Hoya.

Geneviève Thibault reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Bas-Saint-Laurent. crédit : Courtoisie (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Geneviève Thibault se distingue par la rigueur et l'intelligence remarquable de sa recherche en arts visuels, inscrite dans une démarche à portée sociale. Très prolifique au cours de la dernière année, elle a enrichi le paysage artistique par une publication marquante, plusieurs expositions solos et un co-commissariat remarqué au Festival Art Souterrain. Son engagement régional impressionne : elle s'investit activement dans le milieu de l'enseignement, ainsi qu'auprès de centres d'artistes et d'associations artistiques », ont souligné les membres du jury réunis par le CALQ.

Biographie de Geneviève Thibault

Artiste, autrice, commissaire et enseignante en photographie, Geneviève Thibault réfléchit à la cohabitation ainsi qu'à la maison comme lieu de rencontre ou de représentation. À travers ses différents projets, elle tente de réduire le déséquilibre des rapports de pouvoir au sein du processus photographique. Elle s'intéresse à la manière dont l'art, et en particulier la photographie, peut contribuer à rendre le monde plus habitable - pour soi et pour les autres.

De 2016 à 2023, elle sillonne le Québec avec J'habite au 148 et visite à l'improviste des résidences qui portent le même numéro civique. Le livre photographique éponyme est publié en 2025. Son installation-vidéo Corps habité, réalisée en collaboration avec les Ursulines de Québec, circule au Québec entre 2023 et 2025. Depuis l'intégration de l'écriture à sa pratique en arts visuels, en 2021, sa poésie et ses textes critiques sont diffusés par de nombreuses revues artistiques et littéraires. En 2025, elle co-signe le commissariat du Festival Art Souterrain (Montréal) sur la thématique de l'habitat.

Depuis 2019, elle enseigne la photographie au Cégep de Matane, où elle a elle-même étudié avant de compléter un baccalauréat multidisciplinaire et une maîtrise en pratique des arts. Elle est lauréate, en 2024, de la bourse en arts visuels Yvonne L. Bombardier.

Finalistes

Les finalistes de ce prix sont :

Installée à Rimouski depuis trente ans, Annie Landreville est poète, communicatrice et travailleuse culturelle. Elle a publié cinq recueils de poésie, dont Date de péremption (prix Jovette-Bernier) et Les couteaux dans ma gorge ne sont pas des fruits de mer, finaliste aux Prix du Gouverneur général. Elle s'intéresse particulièrement à la démocratisation des arts littéraires, ainsi qu'à l'écriture géopoétique, en dialogue avec d'autres pratiques artistiques, comme la musique et les arts visuels. Très engagée dans sa région, elle collabore avec divers organismes à titre de commissaire, agente de développement, directrice artistique et formatrice.

Photographe et écrivaine engagée, Joan Sullivan explore les enjeux climatiques depuis vingt ans. Face au vertige que suscite l'anthropocène, elle adopte le point de vue des êtres non-humains menacés par le réchauffement planétaire. Après des études en pratique artistique à l'UQAR, elle développe une approche interdisciplinaire, collaborant avec musiciens, poètes et scientifiques. Ses installations immersives, tactiles et sonores, invitent le public à vivre ses photographies autrement que visuellement, dans une expérience sensorielle et phénoménologique.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Bas-Saint-Laurent

Culture Bas-Saint-Laurent (CBSL) est un organisme de regroupement qui a pour mission d'œuvrer au développement et au rayonnement du milieu culturel bas-laurentien par de la formation, de l'accompagnement, de la promotion, de la veille, de la concertation et de la représentation dans une perspective de développement durable.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la référence culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Depuis 2014, elle fait rayonner les arts et la culture auprès du public en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube.

