Janie Richard reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année dans Lanaudière

TERREBONNE, QC, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année dans Lanaudière à la danseuse et chorégraphe Janie Richard. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international au CALQ, à l'occasion de la 34e édition des Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière organisés par Culture Lanaudière au Théâtre du Vieux-Terrebonne.

Janie Richard remporte le prix du CALQ - Artiste de l'année dans Lanaudière. Crédit photo Mélanie Bernier. (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Personnalité culturelle bien connue de la région, Janie Richard incarne une vision inclusive et engagée de la danse. Par ses projets enracinés dans sa communauté, elle révèle et propulse les jeunes talents, tout en élargissant les horizons de son art. Son professionnalisme remarquable, la qualité exceptionnelle de ses œuvres, ainsi que son souci de rendre la danse accessible, font d'elle une artiste inspirante et incontournable dans Lanaudière », ont mentionné les membres du jury réunis par le CALQ.

Biographie de Janie Richard

Janie Richard est une artiste de la danse originaire de Terrebonne. Après une formation à l'École supérieure de ballet du Québec, elle a travaillé comme interprète auprès de chorégraphes de renom et a participé à plusieurs tournées internationales.

Aujourd'hui, c'est à titre de productrice et de chorégraphe qu'elle met son savoir-faire au service de la danse contemporaine. Elle s'est notamment distinguée par la création de ses propres productions, telles que Syntonie, un spectacle acclamé par plus de 13 000 spectateurs lors de sa tournée à travers le Québec et le Nouveau-Brunswick. Cette œuvre, qu'elle a cocréée avec son partenaire Marcio Vinicius Paulino Silveira, a été couronnée du Prix de la meilleure tournée en 2023 par Rideau, ainsi que du Grand Prix des arts de la scène par Culture Lanaudière. La plus récente production du duo, intitulée Sans toi[T], est actuellement en tournée à travers le Québec, où elle inspire le public tout en impliquant de jeunes danseuses et danseurs ainsi que des membres des communautés locales.

Depuis 2010, Janie partage également sa passion pour la danse à titre d'enseignante et de juge de compétitions, tant au niveau local qu'international. En 2019, la Ville de Terrebonne lui a décerné le titre de Personnalité culturelle, en reconnaissance de son influence et de son engagement envers la culture locale.

Pour découvrir le travail de Janie Richard, une capsule vidéo portant sur sa démarche artistique sera tournée prochainement par La Fabrique culturelle, la référence culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes de ce prix sont :

Artiste en arts visuels et numériques originaire de Terrebonne, Stéphanie Lagueux développe depuis 2003 une pratique engagée et collaborative dans la région de Lanaudière. En duo avec Jonathan L'Ecuyer, elle conçoit des installations interactives et participatives à partir de matières recyclées, présentées dans l'espace public. Active au sein de nombreux organismes culturels, elle s'investit dans le développement d'une culture de proximité.

Caroline Planté débute le flamenco à sept ans auprès de son père, Marcel "El Rubio" Planté, pionnier du genre au Québec. Immergée dans le flamenco traditionnel pendant plus de vingt ans, elle affine son art au fil de spectacles au Canada et de séjours en Espagne. Unique guitariste flamenca professionnelle au Canada, elle revient à Montréal en 2013 après dix ans en Espagne. Depuis, elle multiplie les collaborations et projets personnels.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Lanaudière

Depuis plus de 40 ans, Culture Lanaudière s'est imposé comme un interlocuteur solide et représentatif du milieu culturel lanaudois. Il rassemble plus de 200 membres (artistes, artisans et artisanes, travailleurs, travailleuses et organismes culturels) dans Lanaudière. Sa présence active dans le milieu et la reconnaissance de l'impact culturel comme pilier de développement ont permis le développement de diverses alliances avec de multiples partenaires provenant des secteurs privé, institutionnel, municipal et communautaire. La mission première de Culture Lanaudière est d'optimiser la professionnalisation des artistes et des organismes culturels inscrits dans le mode de développement durable.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la référence culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Depuis 2014, elle fait rayonner les arts et la culture auprès du public en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Pour découvrir ses contenus, on visite video.telequebec.tv.

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Source : Béatrice Sylvestre-Latour, Agente aux communications, Culture Lanaudière, [email protected]; Renseignements : Karine Côté, Conseillère en communication, Conseil des arts et des lettres du Québec, Karine.côté@calq.gouv.qc.ca