TORONTO, le 18 nov. 2024 /CNW/ - WestJet a publié aujourd'hui son calendrier de vols pour l'été 2025, qui montre une augmentation de 14 % de la capacité aérienne intérieure depuis l'aéroport Pearson de Toronto et de 36 % depuis Ottawa, comparativement à l'été 2024. Ces augmentations de services stratégiques rendront la connectivité encore plus transparente et fiable pour les voyageurs d'affaires entre l'Ontario et l'Ouest canadien, ainsi que pour les voyageurs d'agrément vers des destinations soleil aux États-Unis et dans les Caraïbes. En outre, la compagnie aérienne a choisi de rétablir son service vers Sudbury pour la première fois depuis 2018, offrant ainsi une nouvelle connectivité entre le Nord de l'Ontario et la plaque tournante mondiale de WestJet à Calgary.

« WestJet est ravie de retourner à Sudbury avec le tout premier service sans escale entre Sudbury et Calgary, dans le cadre de notre engagement à relier l'Ontario à l'Ouest canadien », a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et directeur commercial du Groupe WestJet. « Le calendrier des vols de l'été 2025 de WestJet représente notre plus importante augmentation en termes de capacité intérieure depuis l'aéroport Pearson depuis 2022, car nous desservons maintenant 35 destinations pendant l'été. »

La compagnie aérienne est fière de lancer ses tout premiers vols réguliers entre Sudbury et l'Ouest canadien, ce qui signifie que la plus grande région métropolitaine du Canada sans service WestJet est désormais desservie. De plus, la compagnie aérienne a augmenté de façon notable ses services entre un certain nombre de destinations :

Itinéraire Fréquence de pointe

hebdomadaire Date de début Augmentation par

rapport à l'été 2024 Calgary - Sudbury 2 vols par semaine 12 juin 2025 Nouveaux services : Ottawa - Calgary 26 vols par semaine Toute l'année 18 % Edmonton - Ottawa 13 vols par semaine Toute l'année 117 % Aruba - Toronto 4 vols par semaine Toute l'année 33 % Fort Lauderdale - Toronto 6 vols par semaine Toute l'année 20 % Kingston - Toronto 4 vols par semaine Toute l'année 33 % Tampa Bay - Toronto 4 vols par semaine Toute l'année 33 %

Pour soutenir les améliorations continues du calendrier de vols en Ontario et au-delà, WestJet a récemment réaffirmé son engagement à offrir un transport aérien fiable de classe mondiale tout au long de l'année. Pour en savoir plus sur les changements apportés pour renforcer la résilience opérationnelle de WestJet, visitez la salle de presse de WestJet.

Autres citations

Citations de YYZ

« WestJet est un partenaire de longue date et prospère de l'aéroport d'Ottawa. « Cette augmentation importante du service vers la plaque tournante de Calgary améliore non seulement l'accès sans escale à Calgary, mais ouvre également un large éventail de destinations au sein du vaste réseau de WestJet dans l'Ouest. » Joel Tkach, vice-président du développement des affaires et du marketing, Administration de l'aéroport international d'Ottawa.

« Nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau WestJet qui lance son nouveau vol direct vers Calgary à partir de Grand Sudbury - soit la toute première liaison entre Nord-Est de l'Ontario et l'Ouest canadien », a déclaré Giovanna Verrilli, cheffe de la direction de l'aéroport de Grand Sudbury. « Cette nouvelle route historique représente une étape importante pour notre région, reliant notre collectivité aux possibilités économiques, culturelles et touristiques de l'Alberta et d'ailleurs. À l'aéroport de Grand Sudbury, nous sommes fiers d'appuyer ce nouveau service saisonnier, qui améliore la connectivité pour les résidents et les entreprises tout en favorisant la croissance et les opportunités pour notre région. »

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 28 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de personnes qui utilisent l'avion dans le pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et 100 destinations dans 26 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

