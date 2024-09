Le café Pret est maintenant servi dans tous les restaurants A&W du Québec et du pays

Il est maintenant possible de savourer le légendaire café biologique de Pret dans les restaurants A&W, partout au Québec et au pays

MONTRÉAL, QC, le 23 sept. 2024 /CNW/ - Dès aujourd'hui, A&W sert le mélange classique du café biologique Pret dans ses restaurants, partout au Québec et au pays. Ce délicieux café, fraîchement infusé et servi toute la journée, saura satisfaire les amatrices et amateurs de caféine à tout moment de leur journée.

Source: A&W Canada (Groupe CNW/Services alimentaires A&W du Canada Inc.)

Pret A Manger est reconnue à l'échelle internationale pour la qualité et la fraîcheur des produits qu'elle offre, notamment son fameux café biologique. Ce café riche et équilibré, de torréfaction moyenne, est fait de grains bio. Il est élaboré avec soin pour offrir l'expérience la plus intense et savoureuse qui soit.

« Le café Pret est d'excellente qualité, et son goût a charmé les adeptes de café un peu partout dans le monde. C'est un plaisir pour nous de l'offrir à tous les Canadiens », dit Scott Darlow, chef des opérations Pret A Manger chez A&W Canada. « On a testé le café Pret dans quelques restaurants A&W, et il est rapidement devenu un des préférés de nos invité.e.s. On n'a donc pas hésité à en faire notre café officiel dans tous les restaurants A&W. On a hâte que tout le monde puisse le déguster. »

« Avec le mélange biologique de Pret, on offre une expérience caféinée de qualité partout au pays », rapporte Karan Suri, directeur du développement du menu chez A&W Canada. « Avec son goût riche et unique, le café Pret procure une intensité et une fraîcheur à chaque gorgée. C'est vraiment un plaisir de pouvoir servir ce café au quotidien à tous nos invité.e.s! »

En faisant de Pret le café biologique officiel de tous les restaurants A&W au pays, A&W et Pret assurent la pérennité de leur partenariat. Depuis son ouverture à Londres en 1986, Pret s'assure de servir un excellent café biologique et de respecter ses engagements éthiques, priorisant, tout comme A&W, les ingrédients de qualité et les pratiques durables.

Après le succès qu'ont connu les Comptoirs Pret, testés dans certains restaurants A&W à Toronto et à Vancouver depuis 2022, Pret s'installe désormais dans l'ensemble des restaurants A&W du Québec et du pays.

À propos de Pret A Manger

Pret A Manger, communément appelée Pret en Angleterre, est une entreprise appréciée pour ses sandwichs de qualité et son café biologique. Son premier restaurant a vu le jour en 1986 à Londres, où se trouve aujourd'hui son siège social. Les sandwichs, les salades et les wraps de Pret sont préparés sur place chaque jour avec des ingrédients frais de qualité, et tous ses cafés, thés et chocolats chauds sont biologiques. Il existe plus de 650 restaurants Pret, comptant plus de 10 000 équipiers répartis dans 18 marchés un peu partout à travers le monde (Royaume-Uni, Irlande, États-Unis, Hong Kong, France, Dubai, Kuwait, Inde, Luxembourg, Suisse, Belgique, Singapour, Allemagne, Italie, Espagne). Au Canada, Pret A Manger opère en partenariat avec les Services alimentaires A&W du Canada Inc. Pour plus d'informations, visitez https://www.pret.com/en-CA

À propos d'A&W Canada

A&W est fière d'être une entreprise entièrement canadienne, en plus d'être la première chaîne de burgers au pays. Nous sommes reconnus pour nos délicieux classiques comme le Teen Burger™, les rondelles d'oignon faites à la main ainsi que la Root Beer A&W™. Vous pouvez déguster nos burgers, nos déjeuners, nos boissons et bien plus encore dans l'un de nos 1 000 restaurants et plus partout au pays. Pour plus d'informations, visitez aw.ca.

SOURCE Services alimentaires A&W du Canada Inc.

Pour plus d'informations : Mégane Landry, [email protected]