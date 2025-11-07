Les travaux d'installation du câble de fibre optique sous-marin renforcent la résilience des télécommunications régionales avec une mise en service prévue d'ici la fin de l'année

SEPT-ÎLES, QC, le 7 nov. 2025 /CNW/ - TELUS annonce aujourd'hui le début officiel des travaux liés à la pose de son câble sous-marin de fibre optique de près de 125 kilomètres qui s'étendra de Sept-Îles à Sainte-Anne-des-Monts. Celui-ci apportera une redondance essentielle au réseau de télécommunications desservant les communautés entre Baie-Comeau et Lourdes-de-Blanc-Sablon. Le déploiement de cette infrastructure critique est possible grâce à un investissement conjoint de plus de 20 millions de dollars de TELUS et du Gouvernement du Canada.

« Ce déploiement marque l'aboutissement de plusieurs années de planification minutieuse et représente un tournant technologique majeur pour la Côte-Nord, déclare Nazim Benhadid, chef des services technologiques de TELUS. En ancrant cette infrastructure de fibre optique dans les fonds marins, nous créons une voie de communication robuste qui assurera une continuité de service essentielle, notamment lors de conditions météorologiques extrêmes. Au-delà de la technologie, ce projet garantira aux citoyens un accès fiable aux services essentiels, à l'éducation et aux soins de santé. Investir dans la résilience de nos réseaux, c'est investir dans l'avenir et la prospérité de nos communautés et de notre pays. »

« Toute la population du Québec devrait avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables et abordables, déclare le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger. L'investissement du gouvernement fédéral, en collaboration avec TELUS, contribuera à améliorer la fiabilité du réseau pour les communautés de la Côte-Nord. Le début officiel de cette installation marque une étape importante en matière de connectivité pour ces communautés. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir ce projet par une contribution financière pouvant atteindre 7,5 millions de dollars. »

La nouvelle infrastructure sous-marine de pointe créera une voie de secours essentielle qui assurera le maintien de tous les services de télécommunications en cas de bris sur le réseau terrestre principal de la route 138 entre Baie-Comeau et Sept-Îles. Le câble devrait entrer en fonction dans les semaines suivant sa pose, offrant aux collectivités un ancrage technologique solide pour naviguer à travers les défis météorologiques de plus en plus imprévisibles et violents.

Un défi technologique colossal

Ce projet d'envergure, initialement annoncé en 2020 et approuvé plus tôt cette année, est réalisé de concert avec les équipes spécialisées d'IT International Telecom. Les opérations de pose du câble s'étendront sur 10 à 15 jours. IT International Telecom mobilise des navires spécialisés et des équipements de précision pour assurer une installation conforme aux plus hauts standards de l'industrie.

Les travaux de pose du câble seront réalisés par un câblier, un bateau équipé d'instruments de cartographie des fonds marins, de capteurs et de systèmes de navigation ultra-précis pour l'enfouissement du câble.

Le câble sera d'une longueur de près de 125 km et aura un diamètre approximatif de trois centimètres.

Plus de 120 km de câble seront enfouis à près d'un mètre cinquante de profondeur, offrant une protection supérieure contre les potentiels dommages.

La fibre optique sous-marine offre une capacité de bande passante massive, une latence ultra-faible, une durabilité de plusieurs décennies, tout en assurant la redondance physique dans le cadre de la stratégie de routes diversifiées de TELUS.

Lors de l'installation du câble, l'équipe s'appuiera sur un système de détection combinant l'imagerie thermique, l'IA et l'intelligence humaine pour prévenir les collisions et réduire les impacts sonores sur les mammifères marins, une première au Canada.

« Ce projet représente l'un des défis techniques les plus stimulants que notre équipe ait entrepris dans l'est du Canada », souligne Naoufal Nadir, gestionnaire de Projet Sénior chez IT International Telecom. « Nous déployons notre expertise en installation sous-marine pour créer une liaison robuste qui servira les communautés de la Côte-Nord pendant des décennies. Chaque mètre de câble installé nous rapproche de l'objectif d'une connectivité véritablement résiliente pour cette région stratégique. »

Cette initiative fait partie de l'engagement de TELUS à connecter les régions, appuyé par 70 milliards de dollars d'investissements prévus jusqu'en 2029 et alloués au développement des infrastructures, à l'expansion des activités et à l'acquisition de licences de spectre.

