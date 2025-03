Le cabinet Assurexperts Tina Ciambrone est sanctionné à la suite de manquements récurrents et de bris d'engagements

MONTRÉAL, le 4 mars 2025 /CNW/ - Le 25 février 2025, le Tribunal administratif des marchés financiers (le « TMF ») a entériné un accord intervenu entre l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), le cabinet Assurexperts Tina Ciambrone et associés inc. et la dirigeante responsable de celui-ci, Clementina Ciambrone.

À la suite de manquements relevés dans le cadre d'une inspection de suivi, le TMF a imposé des pénalités administratives de 14 500 $ et 10 000 $ au cabinet, et de 5 000 $ à Mme Ciambrone. Il a aussi ordonné au cabinet de procéder au changement de son dirigeant responsable, en remplacement de Mme Ciambrone.

L'Autorité reprochait plusieurs manquements récurrents au cabinet et à sa dirigeante responsable :

Tenue de dossiers non conforme;

Mesures de contrôle inadéquates;

Divulgation non conforme de la concentration par les représentants de même que leurs frais et honoraires;

Non-respect de deux engagements souscrits auprès de l'Autorité.

