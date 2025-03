TORONTO, le 27 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, 27 mars 2025, pendant le Mois de la sensibilisation à la santé du cerveau, le Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI), propulsé par Baycrest, accorde un financement de 2,6 millions de dollars canadiens à 23 innovateurs dans le domaine du vieillissement et de la santé du cerveau par l'entremise de son programme Ignite.

Ignite est un nouveau programme du CABHI qui fournit du financement et des services d'accélération aux innovateurs canadiens dont les solutions en matière de vieillissement et de santé du cerveau sont à l'étape de démarrage.

« Le programme Ignite du CABHI a attiré une nouvelle vague d'innovateurs, soit des chercheurs, des cliniciens, des organismes de soins de santé ou œuvrant auprès des personnes âgées, des entrepreneurs et des entreprises qui créent des solutions audacieuses pour résoudre des problèmes urgents auxquels sont régulièrement confrontées les personnes âgées », a déclaré Allison Sekuler, présidente et scientifique en chef du CABHI et de la Baycrest Academy for Research and Education. Le programme Ignite offre un soutien indispensable aux innovateurs qui en sont à l'étape de démarrage de leurs solutions pour qu'ils marquent des jalons qu'ils ne pourraient pas autrement atteindre et aient une incidence concrète et significative. »

La première cohorte du programme Ignite compte 23 innovateurs en début de carrière et couvrent les 6 thèmes d'innovation du CABHI :

Vieillissement à domicile

Soutien aux soignants

Coordination des soins et navigation au sein du système

Santé cognitive et mentale

Santé et bien-être financiers

Santé cérébrale des femmes et Femtech

Les 23 lauréats demandent au CABHI de leur fournir ses conseils et son expertise uniques dans le secteur du vieillissement et de la santé du cerveau par l'entremise de différents services personnalisés (par exemple, mentorat, encadrement scientifique, services de validation auprès des utilisateurs finaux [Leap]) et de leur donner accès à son vaste réseau de partenaires du milieu universitaire, du secteur des soins de santé et de l'industrie.

Parmi les lauréats du programme Ignite, mentionnons Epiloid Biotechnology et son projet Parkinson's Disease Organoid Platform for Drug Development, une plateforme de recherche sur les organoïdes issus de cellules de patients parkinsoniens pour le développement de médicaments. Les modèles 3D de tissus cérébraux cultivés en laboratoire qui y sont utilisés visent à améliorer les essais précliniques de médicaments pour des maladies neurologiques. Epiloid Biotechnology peut offrir une approche éthique et précise de la compréhension et du traitement des problèmes cognitifs et de santé mentale, et ainsi susciter un nouvel espoir aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson et d'autres troubles apparentés de santé du cerveau, comme la démence.

Elderado a également reçu un financement pour sa plateforme qui simplifie le processus de comparaison des foyers de soins de longue durée et des maisons de retraite afin que les utilisateurs puissent trouver les meilleurs soins pour les personnes âgées en fonction de leur situation. Elle aide les personnes âgées atteintes de démence et leurs familles à trouver des foyers de soins de longue durée et des maisons de retraite qui répondent à leurs besoins linguistiques et culturels spécifiques, améliorant ainsi leur qualité de vie et leur expérience en matière de soins. Pour en savoir plus sur les 23 lauréats du programme Ignite, consultez le site Web du CABHI.

« On trouve en Ontario quelques-unes des personnes les plus brillantes et les plus innovatrices dont les découvertes sont profitables à notre secteur de la recherche en soins de santé, a indiqué Nolan Quinn, ministre des Collèges, des Universités, de l'Excellence en recherche et de la Sécurité. Notre gouvernement est fier d'appuyer le Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement et son programme Ignite qui permettra à nos innovateurs avant-gardistes de disposer des outils dont ils ont besoin pour changer concrètement la vie des personnes âgées, des personnes atteintes de démence et de leurs proches aidants partout en Ontario. »

Les lauréats du programme Ignite commenceront dès aujourd'hui à élaborer des concepts et des prototypes, à réaliser des activités d'essai et de simulation, et à procéder à des essais de validation, et ils continueront de participer au programme Ignite jusqu'en 2026.

Alors que le programme Ignite catalyse les solutions en début de carrière, CABHI a officiellement lancé un appel à candidatures pour son programme Fuel : Un programme offrant jusqu'à 500 000 $ CAD en financement et en services d'accélération pour soutenir les chercheurs en début et en milieu de carrière et les entreprises en démarrage dans les domaines de la technologie de la santé, de la technologie financière et des solutions biotechnologiques qui sont à la recherche d'un raffinement de produit et d'un soutien à la validation pivotale. Les chercheurs et les entreprises en démarrage admissibles sont encouragés à présenter une demande d'ici le 23 avril 2025, afin de faire avancer leurs parcours d'innovation avec le soutien du CABHI et de son réseau de partenaires de l'écosystème.

