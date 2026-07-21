Le CABHI et la Fondation Brain Canada s'associent pour transformer la recherche en solutions concrètes en matière de santé cérébrale, visant à améliorer la santé mentale des personnes âgées et à prévenir la démence

La Fondation Brain Canada et le CABHI offrent de nouvelles subventions de mobilisation des connaissances afin d'accélérer la mise en application des résultats probants dans des pratiques de santé mentale qui profiteront aux personnes âgées canadiennes.

MONTRÉAL et TORONTO, July 21, 2026 /CNW/ -- Bientôt, les travaux de recherche de pointe en matière de santé mentale et de santé cérébrale se traduiront plus rapidement en outils, en ressources, en programmes et en solutions fondés sur des données probantes qui amélioreront directement la vie des personnes âgées, dont celles atteintes de démence. La Fondation Brain Canada et le Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI, propulsé par Baycrest), deux organismes nationaux de premier plan qui œuvrent à faire progresser la recherche sur la santé cérébrale et à en favoriser l'application en conditions réelles, s'associent pour offrir une nouvelle possibilité de financement pour accélérer la transformation de résultats de recherche éprouvés en produits qui améliorent la santé cérébrale et la qualité de vie des personnes âgées au pays. Il faut souvent plus de dix ans pour que la recherche débouche sur des solutions que les personnes peuvent réellement utiliser pour rester en bonne santé, actives et en contact avec leur entourage à mesure qu'elles vieillissent.

« La santé mentale est essentielle pour vieillir en bonne santé et pour préserver sa qualité de vie. Grâce à cet investissement, nous comblons le fossé entre la recherche et la prestation de soins en contexte réel en soutenant des solutions pratiques, éclairées par des données probantes, qui amélioreront la santé mentale et le bien-être des personnes âgées au Canada, tout en renforçant les mesures de soutien destinées à ceux qui s'occupent d'elles. Cet investissement permettra à davantage de personnes de recevoir les soins et le soutien qu'elles méritent et de vieillir dans la dignité », a déclaré l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé.

Cette année, la population canadienne est devenue « super-âgée », ce qui signifie qu'une personne sur cinq a plus de 65 ans. Le nombre de cas de démence augmente également; il devrait atteindre 1,7 M d'ici 2050, ce qui représentera un coût annuel de 110 G$ pour la société canadienne. L'urgence croissante de préparer les systèmes de santé et de soins de longue durée, de soutenir les partenaires de soin et de prolonger la durée de vie en santé des personnes âgées (c'est-à-dire la période pendant laquelle elles sont capables de mener une vie saine et active) exige que les résultats éprouvés des travaux de recherche sur la santé cérébrale soient transposés plus rapidement et plus efficacement dans le monde réel, où ils pourront servir à détecter, prévenir, traiter et prendre en charge la démence.

« Le Canada a produit des données précieuses sur la promotion de la santé mentale et du bien-être chez les personnes âgées, mais une grande partie de ces connaissances ne parvient pas à ceux qui en ont le plus besoin, a déclaré Viviane Poupon, présidente-directrice générale de Brain Canada. La mobilisation des connaissances est essentielle pour maximiser les retombées de la recherche. Grâce à notre programme, nous contribuons à faire en sorte que ces données scientifiques parviennent aux praticiens, aux partenaires de soin, aux organismes et aux communautés qui peuvent s'en servir pour améliorer la vie des personnes âgées. »

Des études montrent que la santé mentale - qui a une influence directe sur le risque de développer une démence - est un élément essentiel pour vieillir en bonne santé. Les subventions de mobilisation des connaissances 2026 : santé mentale des personnes âgées, financées à la fois par Brain Canada et le CABHI, soutiendra des projets portant sur des domaines clés de la santé mentale, notamment le dépistage précoce et la prise en charge des problèmes courants auxquels sont confrontées les personnes âgées, la promotion d'approches préventives et communautaires visant à améliorer le bien-être et la qualité de vie, ainsi que le renforcement des mesures de soutien destinées aux proches aidants et aux partenaires de soins.

« L'émergence du Canada en tant que société « super-âgée » marque un tournant décisif et exige que l'on agisse dès maintenant », affirme la Dre Allison Sekuler, présidente et scientifique en chef du CABHI et de l'Académie de recherche et d'éducation Baycrest. « La santé mentale est fondamentale pour la santé cérébrale et le vieillissement en bonne santé, mais même les recherches les plus solides ne peuvent améliorer la vie des gens si elles restent confinées au laboratoire. Ces nouvelles subventions aideront les chercheurs canadiens à transformer plus rapidement les données scientifiques en solutions pratiques et accessibles, ce qui permettra de faire progresser la prévention, le dépistage, le traitement et la prise en charge de la démence, tout en soutenant les personnes âgées, leurs aidants et les professionnels de santé. Il est essentiel d'accélérer cet impact concret pour le bien-être des Canadiens, la résilience de notre système de santé et la vigueur de notre économie. »

L'une des principales caractéristiques du programme réside dans l'importance accordée à la collaboration, non seulement celle avec Brain Canada et l'expertise et les ressources du CABHI, mais aussi avec les utilisateurs finaux. Les équipes qui recevront une subvention devront travailler en étroite collaboration avec les personnes qui utiliseront ultimement leurs produits de connaissances, notamment les prestataires de soins de santé, les décideurs politiques, les partenaires de soin, les organismes communautaires et les personnes âgées elles-mêmes, afin de veiller à ce que les solutions soient pertinentes, accessibles et durables.

Grâce au Fonds canadien de recherche sur le cerveau (partenariat entre Brain Canada et le gouvernement du Canada par l'intermédiaire de Santé Canada) et au CABHI (financé par le Fonds stratégique des sciences d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada et par le gouvernement de l'Ontario), les deux organismes se sont engagés conjointement à verser 300 000 $ pour soutenir jusqu'à quatre projets. Ces subventions d'une durée d'un an financeront des initiatives visant à mettre au point de nouveaux extrants de mobilisation des connaissances, à élargir la portée des ressources existantes fondées sur des données probantes ou à appliquer les résultats de travaux de recherche dans des conditions de pratique où ils peuvent générer des changements mesurables.

Pour en savoir plus sur les subventions de mobilisation des connaissances de 2026 : santé mentale des personnes âgées et pour accéder aux documents pour présenter une demande, rendez-vous à https://braincanada.ca/fr/files/smc2026-appel-de-demandes.pdf.

À propos de Brain Canada

La Fondation Brain Canada joue un rôle fédérateur unique auprès des acteurs qui font progresser la recherche sur le cerveau. Une meilleure compréhension du cerveau permet d'améliorer la prévention, le diagnostic, le traitement et la guérison des troubles cérébraux. Pour en savoir plus, visitez braincanada.ca et abonnez-vous à @BrainCanada.

À propos du Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement

Propulsé par Baycrest, le Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI) a été créé en 2015 afin de soutenir les chercheurs, les cliniciens et les innovateurs dans le développement et l'adoption d'innovations transformatrices visant à améliorer la vie des personnes âgées, notamment celles touchées par la démence. Le CABHI est une collaboration unique de partenaires des soins de santé, des sciences, de l'industrie, du secteur sans but lucratif et du gouvernement. Grâce à ses programmes de financement et à ses services d'accélération sur mesure, notamment l'accès à divers groupes d'utilisateurs finaux, le CABHI fait progresser les innovations transformatrices en matière de vieillissement et de santé cérébrale au Canada et dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous à www.cabhi.com.

SOURCE Centre for Aging + Brain Health Innovation

Contacts pour les médias : Brain Canada, Melissa Arauz, Leader, Communications numériques et développement, [email protected], 514 377-6461; CABHI, Rhea Singer, spécialiste en communications principale, [email protected], 437 734-3708