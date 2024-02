LE CABARET DE TOUS LES POSSIBLES ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE DES CONSERVATOIRES DE QUÉBEC

QUÉBEC, le 5 févr. 2024 /CNW/ - Le Conservatoire d'art dramatique de Québec (CADQ) et le Conservatoire de musique de Québec (CMQ) présenteront leur événement-bénéfice annuel - Le cabaret de tous les possibles - le 11 mars prochain, au Grand Théâtre de Québec.

La soirée débutera à 17 h 30 au STUDIOTELUS avec un cocktail dînatoire signé Rioux et Petitgrew. C'est là que Le cabaret commencera avec des numéros préparés par les talentueux étudiant.e.s des deux conservatoires. L'animation de la soirée a été confiée au comédien et auteur Fabien Cloutier, diplômé du CADQ.

À 19 h 30, l'événement-bénéfice se poursuivra à la Salle Louis-Fréchette pour un concert, en loges, de l'Orchestre du Conservatoire de musique de Québec, sous la direction d'Airat Ichmouratov. Les jeunes musicien.ne.s interpréteront son œuvre Maslenitsa, op. 36 ainsi que le Concerto pour trombone de Rota avec, comme soliste, Gabrielle Lavoie, étudiante au CMQ auprès de Nicholas Mahon, et la Symphonie no 1 en fa majeur, op. 10 de Chostakovitch.

Soutenir la relève artistique de Québec

Les billets sont en vente sur le site Web du Grand Théâtre de Québec au coût de 150 $ (reçu fiscal de 100 $). Il sera également possible de contribuer durant la première partie de la soirée grâce à un encan silencieux. Les sommes amassées permettront à la Fondation du Conservatoire de soutenir directement les élèves et d'encourager leur réussite par l'entremise de bourses d'études, d'excellence et de perfectionnement afin qu'ils se construisent un avenir à la mesure de leurs talents. En plus d'offrir un levier financier aux élèves du Conservatoire, les dons permettent l'accès à différentes formations spécialisées : que ce soit des cours de maîtres avec des interprètes parmi les plus réputés au monde ou encore des stages de perfectionnement à l'étranger, des concours et autres expériences.

Les conservatoires de Québec sont des écoles d'art à échelle humaine ancrées au cœur du bouillonnement artistique de la Capitale-Nationale. Elles contribuent à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

À propos du Conservatoire d'art dramatique de Québec

Le Conservatoire d'art dramatique de Québec est une institution de formation supérieure en arts de la scène fondée en 1958. C'est la seule institution publique québécoise à assurer à la fois la formation des interprètes et des concepteurs.

À propos du Conservatoire de musique de Québec

Le Conservatoire de musique de Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1944. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé.

À propos de la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

La Fondation du Conservatoire a pour mission de soutenir l'excellence des élèves et de favoriser l'insertion professionnelle des diplômés issus du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Depuis 1983, la Fondation apporte un soutien financier aux élèves qui étudient en musique et en art dramatique et contribue par de nombreux projets à l'avancement et à l'excellence de l'éducation en musique et en art dramatique au Québec.

