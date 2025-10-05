Le Bureau du commissaire des incendies avertit les Ontariens des risques croissants des incendies liés aux piles au lithium-ion pendant la Semaine de la prévention des incendies

Pendant que la popularité des appareils alimentés par des piles au lithium-ion augmente, les risques d'incendie augmentent également.

TORONTO, le 5 oct. 2025 /CNW/ - Le Bureau du commissaire des incendies (BCI) avertit les Ontariens des risques d'incendie liés aux piles au lithium-ion pendant la Semaine de la prévention des incendies, du 5 au 11 octobre 2025. Le thème de cette année, « Connectez-vous à la sécurité incendie™ », rappelle l'importance de recharger les piles en toute sécurité, de les utiliser correctement et de suivre les instructions du fabricant pour prévenir ces incendies dangereux.

« Les piles au lithium-ion ne sont pas comme les piles ordinaires », a expliqué Jon Pegg, commissaire des incendies de l'Ontario. « Quand elles sont défectueuses, elles peuvent produire une réaction en chaîne qui provoque un feu intense qui peut se répandre en quelques secondes, émettre une fumée toxique et rendre l'évacuation extrêmement difficile. »

Le nombre d'incendies liés aux piles au lithium-ion augmente rapidement à travers la province, à cause du nombre croissant d'appareils ménagers, comme les téléphones, les ordinateurs portables, les outils électriques, les vélos électriques et les scooters, qui sont alimentés par ces piles.

Ces incendies sont souvent provoqués par une surchauffe. Si la pile est endommagée, modifiée ou mal chargée, cette surchauffe peut entraîner un emballement thermique, c'est-à-dire une réaction spontanée qui génère plus de chaleur qu'elle n'en peut dissiper, provoquant un incendie et, dans certains cas, une explosion. Ces incendies brûlent plus fort et plus vite que les autres types d'incendies et produisent une fumée épaisse et toxique.

« Les incendies causés par les piles au lithium-ion représentent un nouveau défi important pour les pompiers », a dit Commissaire Pegg. « Mais comme beaucoup d'autres types d'incendies, ils peuvent être évités en suivant quelques conseils de sécurité simples. »

Si elles sont utilisées correctement, les piles au lithium-ion fonctionnent bien. Le public est encouragé à suivre ces conseils pour assurer la sécurité:

Suivez toujours les instructions du fabricant concernant l'utilisation, la recharge, l'entreposage et l'élimination des piles au lithium

Utilisez toujours le chargeur et la pile fournis avec l'appareil. Ne remplacez jamais les piles par des piles non certifiées ou de marques non reconnues. Les appareils et leurs piles sont fabriqués pour fonctionner ensemble. L'utilisation de chargeurs non certifiés ou de piles provenant d'autres fabricants réduit l'efficacité de ces mesures de sécurité et augmente considérablement le risque de panne.

Déconnectez les appareils une fois qu'ils sont complètement chargés et évitez de les laisser charger toute la nuit ou sans surveillance.

Ne modifiez et n'altérez jamais les piles au lithium-ion, et n'essayez jamais de fabriquer vos piles vous-même.

Protégez les piles contre les dommages physiques (percements, écrasages ou contact avec l'eau).

N'exposez pas les appareils à la pluie ou à la neige.

Recyclez les piles dans des dépôts autorisés. Ne les jetez jamais dans la poubelle ménagère ni dans les bacs bleus.

Pour plus d'informations, visitez le site www.chargedforlife.ca/fr et suivez le BCI @IncendiesON

