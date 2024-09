ONDES 2025 : le sommet mondial des langues autochtones se tiendra à Ottawa, du 11 au 14 août 2025

OTTAWA, ON, le 30 sept. 2024 /CNW/ - Le Bureau du commissaire aux langues autochtones (le Commissariat) annonce le premier sommet mondial des langues autochtones au Canada, ONDES 2025, qui se tiendra à Ottawa, du 11 au 14 août 2025. Le sommet célèbre le travail des communautés des peuples autochtones et rassemble des champions de la langue et des sympathisants du monde entier, notamment des gardiens du savoir, des jeunes, des aînés, des chercheurs et des artistes et musiciens autochtones de premier plan.

Le Bureau du commissaire aux langues autochtones (le Commissariat) annonce le premier sommet mondial des langues autochtones au Canada (Groupe CNW/Bureau du commissaire aux langues autochtones)

ONDES 2025 proposera une expérience interactive et immersive. Au programme : des conférences sur la scène principale, des ateliers, des tables rondes, des espaces publics et de collaboration, des événements de réseautage social, un salon professionnel expérientiel, ainsi que des expositions d'art, de la musique, de la danse et des spectacles culturels.

Le sommet vise à inspirer de nouvelles réflexions, à faciliter les conversations et les contacts, ainsi qu'à proposer des solutions et des actions ambitieuses en vue de revitaliser et de renforcer les langues autochtones au Canada et dans le monde.

« ONDES 2025 est l'occasion de se tenir aux côtés de plusieurs nations, langues et cultures autochtones et de prendre part à la vague de voix déterminées à faire sortir les langues autochtones de l'ombre et à les mettre en lumière », affirme Stsmél̓qen, Ronald E. Ignace, commissaire .

Le sommet est ouvert à toute personne passionnée par les langues autochtones, ou désireuse d'apprendre et de participer à une célébration culturelle. Les inscriptions débuteront en octobre 2024.

À propos de ONDES 2025

ONDES 2025 est le premier sommet mondial des langues autochtones au Canada. Il rassemble des champions de la langue et des sympathisants du monde entier. Il s'agit d'un appel à l'action pour revitaliser et renforcer les langues autochtones au Canada et dans le monde. Vos mots peuvent contribuer à créer de nouveaux mondes pour les langues autochtones.

À propos du Bureau du commissaire aux langues autochtones

Le Bureau du commissaire aux langues autochtones ( le Commissariat ) est une organisation indépendante créée en vertu de la Loi sur les langues autochtones.

L'objectif principal du Commissariat est de promouvoir et de défendre toutes les langues autochtones au Canada, et de soutenir les peuples autochtones dans la réappropriation, la revitalisation, la préservation et le renforcement de leurs langues.

Visitez commissionforindigenouslanguages.ca pour davantage de renseignements sur le Commissariat et son mandat.

SOURCE Bureau du commissaire aux langues autochtones

Pour plus de détail, veuillez contacter : Karran Finlay, Média et Communications, 780-717-9996, [email protected]