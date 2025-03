OTTAWA, ON, le 31 mars 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée nationale des langues autochtones, le Commissariat aux langues autochtones, en collaboration avec Statistique Canada, publie neuf nouveaux rapports sur les familles de langue autochtone au Canada. Ces rapports fournissent une analyse de la vitalité, de l'acquisition et des tendances d'utilisation des langues autochtones dans l'ensemble du pays, à l'aide des données du Recensement de la population de 2021.

Cette initiative appuie la mise en œuvre de la Loi sur les langues autochtones et le mandat de la Commission de promouvoir et de défendre toutes les langues autochtones au Canada. Les efforts de collaboration avec Statistique Canada visent à s'assurer que les peuples autochtones ont accès à des données plus pertinentes, dans le but de mieux les soutenir dans la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement de leurs langues.

Ces neuf rapports explorent huit familles de langues autochtones et trois langues à l'extérieur de ces familles, offrant des renseignements clés sur des facteurs tels que la connaissance des langues, l'âge des locuteurs, les locuteurs silencieux et la fréquence à laquelle une langue est parlée à la maison ou au travail.

« La Commission est honorée de se joindre à Statistique Canada dans le but de mieux répondre aux besoins en données des champions des langues autochtones. Avoir accès à plus d'outils et de ressources grâce à des analyses statistiques ciblées est une étape cruciale pour remettre nos langues à la place qui leur revient dans ce pays.

- Dr Ronald E. Ignace, commissaire aux langues autochtones

