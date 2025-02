OTTAWA, ON, le 12 févr. 2025 /CNW/ - Le Bureau du commissaire aux langues autochtones (le Commissariat) annonce le premier sommet mondial des langues autochtones au Canada, ONDES 2025, un sommet mondial des langues autochtones visant à promouvoir, célébrer et protéger ces langues, tout en soutenant les peuples autochtones du Canada et du monde entier dans leurs efforts de réappropriation, revitalisation, préservation, et renforcement linguistique. Ce sommet s'inscrit dans le cadre des objectifs de la Décennie internationale des langues autochtones.

ONDES 2025 rassemblera des experts linguistiques, des praticiens, des défenseurs et des alliés venus du Canada et du monde entier. Ce sommet a pour mission d'encourager une réflexion novatrice, de favoriser un dialogue constructif et de proposer des solutions concrètes pour le renforcement des langues autochtones.

« ONDES 2025 est l'occasion de se tenir aux côtés de plusieurs nations, langues et cultures autochtones et de prendre part à l'onde de voix déterminées à faire sortir les langues autochtones de l'ombre et à les mettre en lumière », affirme Stsmél̓qen, Ronald E. Ignace, commissaire.

Faits marquants du sommet :

Mise en valeur de la promotion et la défense de toutes les langues autochtones au Canada

Soutien aux efforts de revitalisation des langues autochtones à l'échelle mondiale

Ouvert à tous les passionnés de langues autochtones et de célébrations culturelles

ONDES 2025 symbolise une onde d'élan, portée par des générations de travail des communautés, des locuteurs et des champions de la langue

Annonce des co-animateurs d'ONDES 2025 :

Waneek Horn-Miller, Andrea Menard et Tunu Napartuk

Annonce de trois conférenciers d'honneur d'ONDES 2025 :

Peter-Lucas Jones , Sheila Watt-Cloutier et Lorna Wanosts'a7 Williams

ONDES 2025, organisé par le Bureau du commissaire aux langues autochtones (le Commissariat), aura lieu du 11 au 14 août 2025 sur le territoire ancestral de Kitigan Zibi, Anishinabeg, à Ottawa ( Ontario ), au Centre Rogers d' Ottawa

Pour plus d'informations et pour s'inscrire : waves2025.ca

Des informations supplémentaires et les faits marquants seront partagés chaque semaine sur les réseaux sociaux. Le Commissariat encourage toutes les personnes intéressées à suivre ses canaux pour recevoir des mises à jour concernant les conférenciers, les panélistes, les artistes, les animateurs, les éducateurs et d'autres leaders dans les domaines de la terre et de la langue, de la technologie et de la langue, ainsi que de la communauté et de la langue. De plus, des nouvelles excitantes concernant l'Espace Jeunes 7Gen à ONDES 2025 seront bientôt dévoilées.

Pour en savoir plus et pour s'inscrire, visiter waves2025.ca

À propos du Bureau du commissaire aux langues autochtones

Le Bureau du commissaire aux langues autochtones (le Commissariat) est une organisation indépendante créée en vertu de la Loi sur les langues autochtones.

L'objectif principal du Commissariat est de promouvoir et de défendre toutes les langues autochtones au Canada, et de soutenir les peuples autochtones dans la réappropriation, la revitalisation, la préservation, et le renforcement de leurs langues.

Visitez commissionforindigenouslanguages.ca pour davantage de renseignements sur le Commissariat et son mandat.

