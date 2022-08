Le sommet examinera le rôle de la politique de la concurrence et de son application dans la transition vers une économie plus verte.

GATINEAU, QC, le 2 août 2022 /CNW/ - Le 20 septembre 2022, le Bureau de la concurrence tiendra le Sommet sur la concurrence et la croissance verte, au cours duquel des experts discuteront de l'interaction entre le droit et la politique de la concurrence et la durabilité. Le Sommet réunira des autorités internationales de la concurrence, des organismes de réglementation, des entreprises, des organisations non gouvernementales, des avocats et des universitaires.

Inscrivez-vous! Sommet sur la concurrence et la croissance verte 20 septembre, 2022 (Groupe CNW/Bureau de la concurrence)

Le Canada et d'autres pays dans le monde prennent des mesures importantes pour passer à une économie plus verte. Les considérations relatives à l'environnement et à la durabilité ont un impact sur la compétitivité des entreprises et les habitudes des consommateurs.

Le Sommet est un événement d'une journée complète qui comprendra trois panels, dont une table ronde des responsables de l'application de la loi. Ce sera l'occasion pour le Bureau d'orienter son travail d'application de la loi et de promotion de la concurrence, ainsi que de susciter une conversation au Canada.

Ce sommet est le plus récent d'une série annuelle organisée par le Bureau afin d'élargir ses connaissances, d'écouter les intervenants et d'être à l'avant-garde des enjeux de l'économie canadienne. L'an dernier, le Bureau a tenu un sommet virtuel sur la concurrence et la croissance économique, qui a examiné le rôle que les marchés concurrentiels sont appelés à jouer pour favoriser une croissance économique inclusive dans la foulée de la pandémie de COVID-19.

Les inscriptions sont gratuites et ouvertes à tous en mode virtuel. Pour y assister, les participants doivent remplir ce formulaire en ligne.

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

