GATINEAU, QC, le 10 juin 2025 /CNW/ - La tarification algorithmique gagne du terrain dans le monde entier. Dans des secteurs aussi variés que l'hébergement, les billets de concert ou les services de voiturage, des entreprises ont recours à des algorithmes pour orienter les stratégies de tarification de leurs produits ou services.

Aujourd'hui, le Bureau de la concurrence a publié un document de travail sur la tarification algorithmique et la concurrence à des fins de consultation publique.

L'objectif de la consultation est d'améliorer la compréhension du Bureau de la tarification algorithmique afin de pouvoir intervenir rapidement et efficacement face à cette nouvelle tendance.

Le document de travail soulève les principales questions qui se posent sur la tarification algorithmique, notamment :

comment est-elle utilisée au Canada et quelle est son ampleur;

et quelle est son ampleur; d'où proviennent les données utilisées pour les algorithmes de tarification;

quelles sont ses répercussions potentielles sur les marchés et les consommateurs;

quels défis pose-t-elle aux autorités de la concurrence.

Les personnes ayant une expérience de la tarification algorithmique et de ses répercussions potentielles sur la concurrence sont invitées à fournir leurs commentaires sur ces questions ou à porter d'autres questions connexes à l'attention du Bureau.

Le Bureau publiera sur son site Web tous les commentaires reçus, à moins que les parties intéressées demandent qu'ils demeurent confidentiels.

Les commentaires pourront être soumis jusqu'au 22 juillet :

soit par l'entremise de notre formulaire en ligne;

soit par courrier à l'adresse suivante :

Direction générale de la promotion de la concurrence

Bureau de la concurrence

50, rue Victoria

Gatineau (Québec)

K1A 0C9

Citations

« Le Bureau de la concurrence tient à échanger avec les Canadiens et Canadiennes au sujet de l'utilisation croissante de l'IA dans notre économie. Je vous invite à partager vos réflexions et vos expériences en lien avec la tarification algorithmique. En nous faisant part de vos commentaires, vous contribuez à la mise en place d'un marché concurrentiel pour les consommateurs et les entreprises. »

Matthew Boswell

Commissaire de la concurrence

Produits connexes

Renseignements généraux :

Demande de renseignements | Formulaire de plainte

Restez branchés :

X (Twitter) | Facebook | LinkedIn | YouTube | Fil RSS | Diffusion électronique des actualités

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

SOURCE Bureau de la concurrence

Personnes-ressources : Renseignements à l'intention des médias : Relations avec les médias, Courriel : [email protected]