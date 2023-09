GATINEAU, QC, le 22 sept. 2023 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence, de concert avec la Division antitrust du département de la Justice des États-Unis et la Commission fédérale de la concurrence économique du Mexique, a lancé aujourd'hui une initiative conjointe visant à détecter et à combattre les comportements anticoncurrentiels des entreprises et des particuliers qui fourniront des biens et des services liés à la Coupe du monde de la FIFA de 2026.

La collaboration avec les autorités américaines et mexicaines de la concurrence permettra au Bureau d'être mieux outillé pour lutter contre les pratiques commerciales illégales telles que la fixation des prix ou des salaires, le truquage des offres et l'attribution des marchés.

Le Bureau encourage toute personne qui a des soupçons ou qui possède des renseignements concernant des accords illégaux entre concurrents à les signaler sur son site Web. Le Bureau mène ses enquêtes en privé et s'efforce de protéger l'anonymat des personnes qui soumettent des renseignements.

Les accords illégaux nuisent à la concurrence loyale, menacent l'intégrité des marchés, augmentent le coût et le risque de faire des affaires, et sapent la confiance du public.

Citations

« Une coopération étroite entre les autorités chargées de l'application de la loi et les organisations partenaires est essentielle pour veiller à ce que les comportements illégaux fassent l'objet d'une enquête et que les mesures appropriées soient prises. Le Bureau de la concurrence fera tout ce qui est en son pouvoir pour poursuivre ceux qui cherchent à tirer injustement profit de la Coupe du monde. »

Matthew Boswell

Commissaire de la concurrence

« Cet événement historique, organisé pour la première fois par trois nations différentes, sera un moment passionnant pour les adeptes de sport et apportera des millions de dollars de croissance économique aux villes de toute l'Amérique. La Division antitrust fera preuve de vigilance pour détecter les comportements anticoncurrentiels des entreprises et des individus qui exploitent les occasions économiques créées par les matchs, et nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec nos partenaires du Mexique et du Canada dans le cadre de cet effort. »

Jonathan Kanter

Procureur général adjoint, département de la Justice des États-Unis, Division antitrust

« En tant qu'autorité, nous nous efforçons de rendre tangibles les avantages de la concurrence pour la population. Pour le Mexique, la concurrence au soccer est synonyme de passion et de plaisir. Tout comme pour la Coupe du monde, pour que la concurrence puisse s'exercer sur les marchés économiques, il faut garantir des conditions de concurrence équitables à tous ceux qui souhaitent proposer leurs biens et services. Nous annonçons aujourd'hui une collaboration historique visant à promouvoir les avantages de la concurrence économique et sportive pour tous. À cet égard, la Cofece sera plus vigilante que jamais pour garantir que les avantages économiques découlant de cet événement ne soient pas perturbés par des comportements anticoncurrentiels qui pourraient nuire aux supporteurs locaux et internationaux. Nous collaborerons avec les autorités antitrust des États-Unis et du Canada pour veiller à ce que, où que ce soit, tous les marchés fonctionnent de manière concurrentielle et efficace pendant cet événement historique. »

Andrea Marván

Présidente de la Commission fédérale de la concurrence économique du Mexique (Cofece)

Les faits en bref

Au cours des mois de juin et juillet 2026, les matchs de la Coupe du monde se dérouleront dans 16 villes du Canada ( Toronto et Vancouver ), des États-Unis et du Mexique.

( et ), des États-Unis et du Mexique. Les jeux devraient générer un grand nombre de contrats commerciaux dans un large éventail de secteurs, notamment la construction, le divertissement et le tourisme.

La Loi sur la concurrence interdit la collusion entre concurrents commerciaux.

interdit la collusion entre concurrents commerciaux. Les personnes qui ont des renseignements sur une possible violation de la Loi sur la concurrence sont invitées à communiquer avec le Bureau de la concurrence. Le Bureau assure la confidentialité de l'identité des dénonciateurs.

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

