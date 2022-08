GATINEAU, QC, le 30 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le Bureau de la concurrence a annoncé avoir conclu un consentement avec Alimentation Couche-Tard inc. et ses affiliées concernant leur projet d'acquisition de Wilsons. Wilsons exploite et approvisionne les stations-service Esso, Wilsons Gas Stops et Go! Store en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard ainsi qu'à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le Bureau a conclu que la transaction proposée aurait vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans la fourniture de l'essence au détail dans certains marchés de ces provinces. Pour résoudre les préoccupations du Bureau, Couche-Tard a accepté de vendre 46 sites et ententes d'approvisionnement Wilsons, ainsi qu'une station-service Couche-Tard à un ou des acheteurs qui seront approuvés par le commissaire de la concurrence.

Dans le cadre de ce consentement, Couche-Tard vendra des stations-service de détail dans les marchés suivants :

Nouveau-Brunswick : Bouctouche , Cap Pele , Oak Bay - St-Stephen , Quispamsis , Sackville , Saint John , Saint-Antoine , Shediac , St-Ignace , Sussex , Utopia - Saint George - Pennfield et Waasis .

: , , - , , , , , , , , - - et . Terre-Neuve-et- Labrador : Gander .

: . Nouvelle-Écosse : Barrington Passage , Bedford , Bridgewater , Dartmouth , Digby , Elmsdale - Enfield , Halifax , Lower Sackville , Lunenburg , Mt. Uniacke , Sydney , Truro , Upper Tantallon , West Amherst et Westville .

: , , , , , - , , , , , , , , West Amherst et . Île-du-Prince-Édouard : Stratford -- Charlottetown et Summerside .

Le commissaire est convaincu que ce consentement permettra de résoudre les problèmes de concurrence qui résulteraient vraisemblablement de la transaction proposée.

Le consentement complet est accessible sur le site Web du Tribunal de la concurrence.

Les faits en bref

Wilsons est constituée de Barrington Terminals Limited, Cape D'Or Holdings Limited et d'autres sociétés de portefeuille. En plus de son réseau d'essence au détail, Wilsons exploite un terminal de carburant marin à Halifax , en Nouvelle-Écosse.

, en Nouvelle-Écosse. Un consentement contient généralement des mesures correctives que le commissaire juge appropriées pour remédier aux effets anticoncurrentiels qui découleraient vraisemblablement d'une transaction proposée. Un consentement a la même force et le même effet qu'une ordonnance judiciaire une fois enregistré auprès du Tribunal de la concurrence.

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

