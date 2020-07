À la suite d'un examen exhaustif, le Bureau a conclu qu'Elanco et BAH sont les concurrents les plus proches dans plusieurs marchés canadiens et qu'il ne reste que peu de concurrents efficaces dans ces marchés, de sorte que la transaction proposée aurait entraîné une diminution sensible de la concurrence. Les marchés pertinents comptent notamment ceux des traitements à faible dose contre l'otite canine, des vermifuges félins avec protection contre le ténia (vers solitaire) et des insecticides pour la volaille avec protection contre le ténébrion.

Afin de résoudre les préoccupations du Bureau, le consentement exige qu'Elanco se dessaisisse de son produit contre les otites canines, Osurnia, de même que du vermifuge félin de BAH, Profender. Le consentement note également l'engagement d'Elanco de renoncer à acquérir les droits de distribution des insecticides pour la volaille avec protection contre le ténébrion Tempo, Credo, QuickBayt et Annihilator Polyzone de Bayer au Canada. C'est plutôt la division Bayer Crop Science qui gardera ces droits de distribution. Le consentement empêche également Elanco d'acquérir, sans l'approbation du Bureau, les insecticides pour la volaille de Bayer pour une période de 10 ans et d'acquérir des intérêts substantiels dans tout insecticide pour la volaille avec protection contre le ténébrion pour une période de 2 ans sans en avertir préalablement le Bureau et attendre un délai prescrit avant de compléter l'acquisition.

Le Bureau est convaincu que ce consentement, y compris les engagements d'Elanco relativement aux insecticides pour la volaille, résoudra les préoccupations en matière de concurrence au Canada. Pour obtenir plus d'information sur l'examen du Bureau, veuillez consulter notre énoncé de position détaillé.

« Les produits de santé animale jouent un rôle essentiel dans le soin des animaux de compagnie et dans le secteur agroalimentaire partout au pays. Le consentement conclu aujourd'hui soutient notre engagement à prendre des mesures dans les domaines qui importent aux Canadiens, étant donné qu'il préservera les prix concurrentiels et le choix de produits pour les consommateurs et les propriétaires d'entreprises. »

Matthew Boswell

Commissaire de la concurrence

Elanco et Bayer ont informé le Bureau de l'entente concernant BAH le 22 novembre 2019. La transaction proposée est évaluée à environ 10,3 milliards de dollars canadiens.

Conformément au consentement, le Bureau a approuvé Dechra Limited et Dechra Veterinary Products LLC comme acheteurs convenables d'Osurnia.

Le Bureau a collaboré étroitement avec la Federal Trade Commission des États-Unis, la Commission européenne et la Competition and Consumer Commission de l'Australie tout au long de son examen de la transaction.

Bayer Animal Health est une unité de Bayer AG.

