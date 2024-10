Le Bureau de la concurrence recommande d'accroître la concurrence dans la vente de médicaments pour animaux de compagnie

Rendre obligatoire la fourniture de médicaments pour animaux de compagnie aux pharmaciens permettrait d'améliorer la concurrence et le choix des consommateurs.

GATINEAU, QC, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Au cours des dernières années, le nombre d'animaux de compagnie a augmenté au Canada. Mais pour leurs propriétaires, l'endroit où obtenir des médicaments pour les soigner se limite souvent aux cabinets vétérinaires - ce qui peut se traduire par un choix plus restreint et des prix plus élevés.

Aujourd'hui, le Bureau de la concurrence a publié une analyse du secteur des produits pharmaceutiques pour animaux de compagnie, intitulée « Animaux de compagnie, vétérinaires et médicaments : Pour une concurrence accrue ». Cette analyse examine la pratique commerciale de la « distribution exclusive » au Canada, dans le cadre de laquelle les fabricants de produits pharmaceutiques ne vendent qu'aux distributeurs, et les distributeurs ne vendent qu'aux vétérinaires.

L'analyse du Bureau formule une recommandation : que les gouvernements provinciaux et territoriaux envisagent de rendre obligatoire la fourniture de médicaments pour animaux de compagnie aux pharmaciens. Permettre aux pharmaciens d'entrer sur le marché pourrait accroître la commodité et donner aux propriétaires d'animaux canadiens un plus grand choix à des prix concurrentiels.

L'analyse est fondée sur des recherches et des entrevues menées auprès d'un large éventail d'intervenants de l'industrie partout au Canada, y compris des vétérinaires, des pharmaciens, des ordres de réglementation, des organismes provinciaux, des associations professionnelles et des associations de propriétaires d'animaux.

« Le coût des soins pour les animaux de compagnie a augmenté, et les gens s'inquiètent de la disponibilité des services et de leur capacité de payer. Rendre obligatoire la fourniture de médicaments pour animaux de compagnie aux pharmaciens permettrait d'améliorer la concurrence. Nous encourageons les organismes provinciaux de réglementation des soins pour animaux de compagnie à tenir compte de la concurrence dans leurs décisions. »

Matthew Boswell

Commissaire de la concurrence

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

