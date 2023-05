Le Bureau de la concurrence poursuit Cineplex pour avoir annoncé des billets à des prix qui seraient trompeurs

L'action en justice soutient que l'indication de prix partiel augmente le coût des billets offerts en ligne par le plus grand exploitant de salles de cinéma au Canada

GATINEAU, QC, le 18 mai 2023 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence poursuit Cineplex pour avoir annoncé des billets de cinéma à un prix inférieur à celui que de nombreux consommateurs doivent réellement payer. Le Bureau reproche à Cineplex d'enfreindre la loi en ajoutant des frais supplémentaires qui augmentent le prix des billets achetés en ligne.

Une enquête du Bureau a révélé que de nombreux consommateurs ne peuvent pas acheter de billets sur le site Web ou sur l'application mobile de Cineplex au prix annoncé parce que l'entreprise ajoute des frais de réservation en ligne obligatoires de 1,50 $ au prix d'un billet.

Le Bureau allègue que les frais de réservation en ligne de Cineplex sont un exemple d'indication de prix partiel (un concept parfois appelé « frais indésirables »).

De récentes modifications apportées à la Loi sur la concurrence précisent explicitement que l'indication de prix partiel impliquant l'ajout de frais obligatoires est une pratique commerciale préjudiciable. La loi considère que l'indication de prix partiel est fausse ou trompeuse, sauf si les frais supplémentaires fixes sont imposés par le gouvernement, comme la taxe de vente.

Le Bureau avance que les frais de réservation en ligne ont généré des revenus considérables pour Cineplex depuis leur introduction en juin 2022.

Le Bureau a présenté une demande auprès du Tribunal de la concurrence pour, entre autres, que Cineplex :

mette fin à la publicité trompeuse;

paye une sanction;

dédommage les consommateurs lésés qui ont acheté des billets par l'intermédiaire du site Web ou de l'application de Cineplex.

Citations

« Les consommateurs s'attendent à payer le prix annoncé. Nous intentons une action en justice contre Cineplex parce que les tactiques trompeuses comme l'indication de prix partiel induisent les consommateurs en erreur et leur causent des torts. Depuis des années, nous exhortons les entreprises, y compris les vendeurs de billets, à afficher d'emblée le prix total de leurs produits. Je rappelle à toutes les entreprises qu'elles doivent revoir leurs indications de prix pour s'assurer qu'elles n'induisent pas les consommateurs en erreur ».

Matthew Boswell

Commissaire de la concurrence

Les faits en bref

Il y a indication de prix partiel quand un produit ou un service est affiché à un certain prix, mais que les consommateurs doivent également payer des frais supplémentaires obligatoires pour l'acheter.

Le Bureau a déjà pris des mesures contre l'indication de prix partiel au fil des années, notamment dans les secteurs de la location de voitures et de la billetterie en ligne pour les événements sportifs et les spectacles.

Le Bureau encourage vivement toute personne soupçonnant une entreprise ou un individu de donner des indications commerciales trompeuses à le signaler en utilisant son formulaire de plainte en ligne .

La demande du Bureau sera bientôt disponible sur le site web du Tribunal de la concurrence .

