GATINEAU, QC, le 4 oct. 2024 /CNW/ - Le commissaire de la concurrence du Canada, Matthew Boswell, a participé au Sommet des autorités de la concurrence et des décideurs du G7 pour discuter des préoccupations en matière de concurrence soulevées par le développement et l'adoption rapides des technologies d'intelligence artificielle (IA), et de leur incidence sur les marchés liés à l'IA et dans l'ensemble de nos économies.

Cet événement a été une occasion unique pour les autorités de la concurrence du G7 de discuter des préoccupations communes concernant l'IA et la concurrence. Il est essentiel de collaborer et de mettre en commun nos connaissances avec nos partenaires du G7 afin de faire face aux activités commerciales dans le développement de l'IA, qui sont souvent mondiales et soulèvent des enjeux de concurrence et de contestabilité entre les juridictions.

Lors du Sommet, les autorités de la concurrence et les décideurs politiques du G7 ont noté l'importance d'orienter le développement de l'IA de manière responsable et éthique. Ils se sont également engagés à faire progresser la coopération mondiale afin que les systèmes d'IA soient développés et utilisés d'une manière qui respecte la dignité humaine, promeut l'équité et favorise une croissance économique inclusive. Dans l'esprit des principes directeurs internationaux du processus d'Hiroshima pour les systèmes d'IA avancés, ils ont souligné qu'il est nécessaire de mener un effort international coordonné pour promouvoir des pratiques responsables en matière d'IA.

Les autorités de la concurrence et les décideurs politiques du G7 se sont engagés à respecter les principes directeurs suivants afin de s'assurer que les citoyens profitent des avantages de l'IA :

Concurrence loyale : Veiller à ce que les marchés de l'IA restent ouverts et équitables.

Entrée sur le marché et occasions : Faciliter l'entrée de nouvelles entreprises sur le marché.

Choix et intérêts des consommateurs : Veiller à ce que les consommateurs disposent d'informations claires et exactes.

Interopérabilité : Veiller à ce que les systèmes d'IA puissent fonctionner les uns avec les autres.

Innovation : Créer des conditions propices à l'émergence de nouvelles idées, de nouvelles technologies et de nouveaux modèles d'affaires.

Transparence et responsabilité : rendre les entreprises d'IA responsables de leurs actes.

Les contributions du Bureau au groupe de travail et au Sommet du G7 s'appuient sur nos récents travaux sur l'IA, notamment le Sommet canadien de la concurrence 2024 : La dynamique du marché à l'ère de l'IA et notre consultation sur l'intelligence artificielle et la concurrence.

Citations

« Faire face aux défis et aux occasions découlant de l'adoption généralisée des technologies de l'IA est une priorité absolue pour le Bureau et est essentiel pour les consommateurs et les entreprises du Canada. Je tiens à remercier l'Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato d'Italie d'avoir accueilli ces discussions. Je suis heureux de poursuivre le travail avec nos partenaires du G7 pour suivre le rythme de la croissance des technologies de l'IA et de leurs effets sur nos économies. »

Matthew Boswell

Commissaire de la concurrence

Faits en bref

Le Groupe des 7 (G7) est un groupe constitué de l'Allemagne, du Canada , des États-Unis, de la France , de l'Italie, du Japon et du Royaume-Uni, et inclut également l'Union européenne.

des 7 (G7) est un groupe constitué de l'Allemagne, du , des États-Unis, de la , de l'Italie, du Japon et du Royaume-Uni, et inclut également l'Union européenne. Plus tôt cette année, les autorités de la concurrence du G7 ont lancé un groupe de travail sur l'IA. Ce groupe a étudié les enjeux de concurrence potentiels liés à l'IA générative et aux algorithmes. Bien que l'IA puisse être porteuse de promesses véritablement transformatrices pour nos sociétés et nos économies, le groupe de travail a également cerné plusieurs préoccupations majeures en matière de concurrence entourant l'industrie de l'IA, en particulier en ce qui a trait à l'IA générative.

Dans le cadre de la présidence italienne du G7 en 2024, l'autorité italienne de la concurrence (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) a accueilli le Sommet des autorités de la concurrence et des décideurs du G7 les 3 et 4 octobre à Rome .

. Les autorités de la concurrence du G7 sont les suivantes : Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato (Italie), Autorité de la concurrence ( France ), Bundeskartellamt (Allemagne), Bureau de la concurrence ( Canada ), Competition and Markets Authority (Royaume-Uni), Department of Justice (États-Unis d'Amérique), Direction générale de la concurrence (Commission européenne), Federal Trade Commission (États-Unis d'Amérique) et Japan Fair Trade Commission (Japon).

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

