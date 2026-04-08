GATINEAU, QC , le 8 avril 2026 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence a obtenu une ordonnance judiciaire lui permettant de recueillir des renseignements afin de faire avancer son enquête sur un projet d'acquisition de Keyera Corp (Keyera), qui propose d'acquérir les activités canadiennes de liquides de gaz naturel de Plains All American Pipeline LP (Plains).

Keyera et Plains sont toutes deux d'importantes sociétés du secteur intermédiaire du pétrole et du gaz au Canada. Elles assurent également le transport, le fractionnement, le stockage et la commercialisation de liquides de gaz naturel à Fort Saskatchewan, en Alberta, notamment l'éthane, le propane, le butane et les condensats.

Le Bureau enquête actuellement pour déterminer si la transaction proposée aura vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans l'industrie du pétrole et du gaz au Canada. Le Bureau évalue également si la transaction crée des obstacles pour les concurrents et les nouveaux entrants sur le marché ou si elle renforce la position concurrentielle de Keyera sur le marché des infrastructures énergétiques.

L'ordonnance rendue par la Cour fédérale oblige Inter Pipeline Ltd, un autre acteur du secteur canadien du pétrole et du gaz, à produire des documents et des renseignements pertinents à l'enquête du Bureau.

Faits en bref

Fort Saskatchewan, en Alberta, est une plaque tournante majeure pour les liquides de gaz naturel au Canada. Selon l'Alberta Energy Regulator, environ 87 % de l'ensemble des activités de fractionnement en Alberta se déroulent à Fort Saskatchewan et dans ses environs.

Keyera est une entreprise canadienne d'infrastructures énergétiques dont le siège social est situé à Calgary, en Alberta, et qui exerce ses activités en Alberta et en Oklahoma.

Plains est une entreprise américaine du secteur intermédiaire de l'énergie qui exerce ses activités en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario. Les liquides de gaz naturel sont des sous-produits de la production de gaz naturel. Ils sont utilisés pour chauffer les habitations, sécher les récoltes, fabriquer des produits pétrochimiques et sont mélangés au pétrole brut, entre autres utilisations. Ces produits sont vendus au Canada et dans le reste du monde.

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SOURCE Bureau de la concurrence

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