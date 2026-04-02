GATINEAU, QC, le 2 avril 2026 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence a publié son Plan annuel 2026-2027 - Faire progresser la concurrence pour améliorer l'abordabilité et le choix.

Alors que le Canada continue de s'adapter aux changements mondiaux, la concurrence est plus importante que jamais pour protéger les consommateurs, favoriser l'abordabilité et rendre notre économie aussi résiliente que possible.

En 2026-2027, nous allons :

Prioriser les enquêtes sur les comportements anticoncurrentiels et les fusions qui entraînent une hausse des coûts ou restreignent le choix des Canadiens et Canadiennes, y compris dans les secteurs touchant les dépenses essentielles des ménages, comme l'alimentation et le logement.

Poursuivre la lutte contre les pratiques commerciales trompeuses afin de réduire les coûts cachés et de permettre à la population canadienne de faire des choix plus abordables.

Encourager tous les ordres de gouvernement à adopter des politiques favorables à la concurrence qui stimulent la croissance économique, en mettant l'accent sur la suppression des obstacles à l'entrée et à l'expansion de nouveaux concurrents, et sur l'élargissement du choix pour l'ensemble des Canadiens et Canadiennes.

Ces efforts nous aideront à concrétiser notre vision stratégique : être un organisme de la concurrence de calibre mondial, qui est à l'avant-garde de l'économie numérique et qui favorise une culture axée sur la concurrence au Canada.

Citations

« Les Canadiens et Canadiennes méritent des marchés concurrentiels qui leur offrent des prix plus bas et un choix plus vaste. Au cours de l'année à venir, le Bureau de la concurrence prendra des mesures concrètes pour lutter contre les pratiques qui nuisent à la concurrence et à l'abordabilité, afin que les consommateurs en ressentent les avantages réels dans leur vie quotidienne. »

Jeanne Pratt

Commissaire de la concurrence par intérim

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Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

SOURCE Bureau de la concurrence

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