GATINEAU, QC, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le Bureau de la concurrence a lancé son étude de marché sur l'état de la concurrence dans le secteur du financement des petites et moyennes entreprises (PME). Ce lancement fait suite à une consultation publique sur les questions qui seraient couvertes par l'étude et à l'approbation du mandat final de l'étude par la ministre de l'Industrie.

Les premières observations du Bureau indiquent qu'il peut être difficile pour de nombreuses PME d'accéder à des options de financement concurrentielles. Nous souhaitons examiner la concurrence dans ce secteur et les moyens de l'améliorer afin que les PME et les nouveaux prêteurs innovants qui les soutiennent puissent en bénéficier.

Notre étude cherche à répondre aux questions suivantes :

Quel est l'état de la concurrence dans le domaine du financement des PME, et comment fonctionne la concurrence dans ce secteur?

Quels sont les obstacles auxquels se heurtent les prêteurs lorsqu'ils tentent d'entrer sur le marché ou de se développer, et comment ces obstacles peuvent-ils être réduits?

Qu'est-ce qui pourrait aider les entreprises à changer plus facilement de prêteur?

Nous présenterons nos conclusions dans un rapport final, qui comprendra des recommandations sur la manière dont les gouvernements à travers le Canada peuvent rendre le financement des PME plus concurrentiel.

Le Bureau sollicite les commentaires des particuliers et des entreprises ayant une expérience dans le secteur du financement des PME. Les personnes souhaitant transmettre leurs commentaires au Bureau peuvent obtenir plus d'informations sur la page Étude de marché : la concurrence dans le domaine du financement des petites et moyennes entreprises canadiennes. La date limite pour soumettre des commentaires est le 27 février 2026.

« L'accès au crédit est essentiel à la survie et au succès de nombreuses petites et moyennes entreprises canadiennes. Notre étude examinera la concurrence dans le domaine des prêts aux PME et les moyens de l'améliorer. Une concurrence accrue aurait un effet concret sur la croissance, les investissements et l'innovation. »

Jeanne Pratt

Commissaire de la concurrence par intérim

Les PME représentent plus de 98 % des employeurs canadiens. Elles stimulent la croissance économique en investissant, en innovant et en exerçant une pression concurrentielle sur les grandes entreprises.

Près de la moitié des PME (49,3 %) au Canada ont demandé un financement externe en 2023.

L'étude du Bureau portera principalement sur les prêts à terme, l'un des produits financiers les plus couramment utilisés pour investir dans la croissance des entreprises.

Les études de marché permettent au Bureau d'évaluer un secteur précis de l'économie canadienne afin d'identifier les lois, règlements, politiques ou autres facteurs pertinents qui peuvent avoir une incidence sur la concurrence.

Cette étude n'est pas une enquête portant sur des allégations particulières d'actes répréhensibles. Toutefois, si le Bureau trouve des preuves susceptibles de soulever des préoccupations au titre de la Loi sur la concurrence, il mènerait une enquête et prendrait les mesures appropriées.

