Des mesures visant à accroître la concurrence favoriseraient des prix plus bas et un plus grand choix pour la population canadienne.

GATINEAU, QC , le 27 juin 2023 /CNW/ - Les prix des produits d'épicerie ont augmenté à leur rythme le plus rapide en plus de 40 ans, et les Canadiens et Canadiennes en ressentent les effets.

Aujourd'hui, le Bureau de la concurrence a publié son rapport d'étude de marché ꟷ Le Canada a besoin de plus de concurrence dans le secteur de l'épicerie ꟷ qui recommande que tous les ordres de gouvernement au Canada agissent pour accroître la concurrence dans le secteur de l'épicerie.

Le rapport met en évidence les conclusions de l'étude de marché sur le secteur de l'épicerie de détail que le Bureau a lancée le 24 octobre 2022. Il examine l'état de la concurrence dans le secteur de l'épicerie et fait ressortir les obstacles à l'accroissement de la concurrence. Il explore également le potentiel des épiciers indépendants, des épiciers internationaux et des modèles d'affaires émergents, qui pourraient permettre d'offrir plus de concurrence, d'innovation et de choix aux consommateurs canadiens.

Le rapport fait quatre recommandations aux gouvernements afin d'améliorer la concurrence dans le secteur de l'épicerie :

Créer une stratégie pangouvernementale pour soutenir l'arrivée de nouveaux types d'entreprises dans le secteur de l'épicerie; Favoriser la croissance des épiciers indépendants et l'entrée des épiciers internationaux; Mettre en place des exigences accessibles et harmonisées d'affichage du prix unitaire pour augmenter le pouvoir des consommateurs; Limiter l'utilisation des contrôles de propriété qui compliquent l'ouverture de nouveaux magasins d'alimentation.

« Alors que nous avons été témoins des plus fortes augmentations du coût de la vie observées depuis une génération, les Canadiens et Canadiennes reconnaissent le lien entre le manque de concurrence et la hausse des prix. En agissant maintenant, tous les paliers de gouvernement peuvent prendre des mesures pour créer un secteur de l'épicerie plus concurrentiel au Canada. La concurrence peut aider à faire baisser les prix et rendre la vie plus abordable pour la population canadienne. »

Matthew Boswell

Commissaire de la concurrence

Au cours de l'étude, le Bureau de la concurrence a échangé avec un large éventail d'intervenants, notamment des détaillants en épicerie de toutes tailles du Canada et d'ailleurs dans le monde, des experts de l'industrie, des autorités internationales en matière de concurrence et des consommateurs canadiens.

Au cours de l'étude, le degré de coopération des parties prenantes aux demandes de renseignements du Bureau a été inégal. Le Bureau n'est pas en mesure de contraindre les parties prenantes à lui fournir des renseignements lorsqu'il réalise des études de marché.

Dans le cadre de ses activités de promotion de la concurrence, le Bureau décèle les obstacles à la concurrence dans différents secteurs de l'économie et fait des recommandations aux décideurs politiques sur la manière de réduire ces obstacles.

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

