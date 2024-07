GATINEAU, QC, le 24 juill. 2024 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence a obtenu une ordonnance judiciaire pour recueillir des renseignements et faire progresser une enquête en cours sur les services de données, de tarification et de consultation offerts par Kalibrate. Kalibrate offre des services à une variété d'industries, y compris l'industrie canadienne de vente au détail d'essence.

L'ordonnance, rendue par la Cour fédérale du Canada, exige que Kalibrate produise des documents et des renseignements écrits qui sont pertinents à l'enquête du Bureau.

L'enquête porte sur la façon dont Kalibrate fournit des conseils en matière de tarification aux exploitants de stations-service, ainsi qu'une visibilité sur leurs concurrents par l'entremise de ses divers produits.

Le Bureau cherche à déterminer si ces produits ont un effet négatif sur la concurrence entre les stations-service au Canada. Aucune conclusion n'a été tirée quant à l'existence d'un acte répréhensible pour le moment.

Faits en bref

Les activités principales de Kalibrate au Canada comprennent des services de données liés à la vente au détail d'essence et de diesel, tels que la fourniture de renseignements sur la concurrence, la consultation en matière d'emplacement et des services de tarification.

comprennent des services de données liés à la vente au détail d'essence et de diesel, tels que la fourniture de renseignements sur la concurrence, la consultation en matière d'emplacement et des services de tarification. Kalibrate Canada est une filiale de Kalibrate Technologies Ltd, une société du Royaume-Uni qui fournit des services de données et de consultation à une variété d'industries.

Kalibrate possède également une vaste base de données historiques sur le marché canadien de la vente au détail d'essence et de diesel, notamment grâce à son acquisition de Kent Group Ltd.

Les ordonnances font partie des outils qui permettent au Bureau de recueillir les renseignements nécessaires à la conduite d'enquêtes approfondies et à la prise de mesures efficaces pour faire respecter la loi, le cas échéant.

