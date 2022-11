GATINEAU, QC, le 24 nov. 2022 /CNW/ - Dans son plus récent rapport d'étude de marché, le Bureau de la concurrence formule des recommandations en vue d'améliorer la façon dont les prestataires de soins de santé travaillent au sein du système de santé publique du Canada.

Renforcer l'autonomie des prestataires de soins de santé à l'ère numérique est le troisième et dernier rapport publié dans le cadre de l'étude de marché sur les services de santé numériques. L'étude approfondie a examiné comment les politiques proconcurrentielles peuvent favoriser l'innovation et apporter un plus grand choix et un meilleur accès aux services de santé numériques pour la population canadienne.

L'étude a révélé que les services de santé numériques ne sont pas utilisés à leur plein potentiel au Canada. D'un côté, seuls 14 % des Canadiens avaient consulté leurs prestataires de soins virtuellement en 2021. De l'autre, plus de 70 % des médecins estiment que les soins virtuels améliorent l'accès des patients et permettent des soins de qualité et efficaces. (Sources : Inforoute Santé du Canada; Groupe de travail sur les soins virtuels)

Le rapport final présente trois recommandations aux gouvernements et aux décideurs canadiens pour permettre aux prestataires de soins de santé de tirer parti des forces de la concurrence :

Revoir les modèles de paiement existants des prestataires de soins de santé afin de soutenir l'utilisation appropriée des soins de santé numériques. Mettre en œuvre des cadres d'autorisation de pratiquer qui permettent aux prestataires, le cas échéant, d'exercer au-delà des frontières provinciales et territoriales afin d'améliorer la prestation de soins de santé numériques. Revoir et moderniser les politiques pour faciliter l'adoption des soins de santé numériques.

Renforcer l'autonomie des prestataires de soins de santé afin qu'ils puissent utiliser les meilleures technologies numériques disponibles permettra de réduire les coûts, et d'améliorer les services de soins de santé et les résultats pour les patients. Cela stimulera également l'innovation et le développement de nouveaux produits dans le secteur des soins de santé.

Bien que la pandémie ait encouragé les progrès dans le domaine des soins de santé numériques, les gouvernements du Canada doivent veiller à ce que les règles et les règlements évoluent rapidement pour renforcer le système de soins de santé.

Citation

« Pour favoriser la concurrence dans l'avenir numérique, la politique canadienne en matière de soins de santé publics doit être modernisée. Faciliter l'adoption des solutions numériques dans le domaine de la santé ferait en sorte que les Canadiens puissent bénéficier d'un meilleur accès aux soins, d'une réduction des coûts et de meilleurs résultats en matière de santé. »

Matthew Boswell

Commissaire de la concurrence

Les faits en bref

Plus tôt cette année, le Bureau a publié deux autres rapports dans le cadre de son étude de marché :

Libérer la puissance des données de santé identifie plusieurs façons dont les décideurs peuvent agir pour libérer la puissance des données de santé, ce qui apportera de grands avantages aux Canadiens en favorisant une innovation accrue dans les services de soins de santé numériques;

identifie plusieurs façons dont les décideurs peuvent agir pour libérer la puissance des données de santé, ce qui apportera de grands avantages aux Canadiens en favorisant une innovation accrue dans les services de soins de santé numériques;

Améliorer les soins de santé avec une politique d'approvisionnement favorisant la concurrence formule des recommandations à l'intention des gouvernements de tout le Canada pour que la politique d'approvisionnement publique contribue à favoriser la concurrence et l'innovation.

Dans le cadre de ses activités de promotion de la concurrence, le Bureau décèle les obstacles à la concurrence dans différents secteurs de l'économie et fait des recommandations aux décideurs politiques sur la manière de réduire ces obstacles.

Les études de marché permettent au Bureau d'examiner un secteur d'activité sous l'angle de la concurrence afin de cerner les lois, les politiques, les règlements ou les autres facteurs susceptibles d'entraver la concurrence.

Le Bureau de la concurrence, en tant qu'organisme d'application de la loi indépendant, veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur.

