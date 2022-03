GATINEAU, QC, le 2 mars 2022 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence prend acte de l'annonce faite aujourd'hui de l'acquisition proposée de Sunwing Airlines Inc. et Sunwing Vacations Inc. par le groupe WestJet. Le Bureau examinera ce projet d'acquisition.

En vertu de la Loi sur la concurrence, le Bureau a le mandat d'examiner les fusions afin de déterminer si elles auront vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence.

Le Bureau est tenu par la loi de mener ses examens de fusion de manière confidentielle. Si nous venions à déterminer que la transaction proposée aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence, nous prendrions les mesures qui s'imposent.

Les faits en bref

Il est difficile de préciser combien de temps pourrait prendre un examen particulier, car le Bureau détermine la démarche précise à adopter au cas par cas. Cependant, comme toujours, nous nous efforçons d'effectuer notre examen le plus rapidement possible.

Dans le cadre de son approche normale relative à l'examen d'une fusion, le Bureau consulte un vaste éventail de participants du secteur. Cela peut comprendre des fournisseurs, des concurrents, des associations représentant l'industrie, des clients et des experts du secteur.

Dans son examen des fusions, le Bureau tient compte de différents éléments, dont la concentration économique dans l'industrie concernée et les parts de marché des parties à la fusion.

